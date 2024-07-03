Танки болота не боятся, или Как генерал Рокоссовский переспорил Сталина накануне освобождения Минска?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

3 июля 1944 года советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. В ходе Белорусской стратегической операции с кодовым названием «Багратион» враг получил безоговорочный «нокаут» и постепенно был вытеснен за пределы государственной границы СССР. Это событие стало поворотным моментом в истории Великой Отечественной войны и вошло в учебники как самое успешное наступательное сражение ХХ века. О подготовке «советского блицкрига», знаменитом противостоянии Сталина и Рокоссовского накануне его проведения и великом вкладе партизан – читайте в материале MIR24.TV.

Подготовка к масштабной военной операции заняла несколько месяцев. Главной задачей советского командования было устранение так называемого «Белорусского балкона», образовавшегося на центральном участке фронта. Его конфигурация представляла собой занятый немцами огромный выступ на востоке Беларуси площадью в четверть миллиона квадратных километров.

Штурмовать позиции противника в этих местах – дело буквально гиблое, ведь вокруг одни топи и болота. На немецких картах они помечены штриховкой «непроходимые территории». При этом все попытки атаковать врага в лоб на «сухих» участках оборачивались неоправданными потерями. Разбить оборону фашистов можно было только хитростью и эффектом неожиданности.

Именно такой план представил на майской Ставке в 1944 году генерал армии Константин Рокоссовский. Согласно документу, атаковать противника нужно было прямиком из тех самых непролазных болот. Причем не единой силой, а двумя ударами Белорусских фронтов, расположенных на удалении друг от друга. Эта идея встретила отчаянную критику Генштаба и обвинения в неграмотности: «Где это видано, чтобы на одном оперативном направлении наносились два главных удара, чтобы войска били растопыренными пальцами и распыляли силы?»

В горячий спор военачальников вмешался и сам Сталин. Он дважды предложил Рокоссовскому выйти в другую комнату и хорошо обдумать свое предложение. Однако генерал снова и снова возвращался с тем же планом, аргументируя это тем, что он лично исползал буквально на животе всю территорию, ознакомился с обстановкой не по чьим-то докладам, и других вариантов у советской армии просто быть не может.

Такое упорство восхитило вождя. «Командующий должен быть убежден в правильности своего единственного решения, должен уметь и отстоять его, – сказал он. – Поведение Рокоссовского – хороший тому пример! Ваш план утверждаю и желаю успеха!»





Подготовка «советского блицкрига»

Белорусская наступательная операция, обернувшаяся крупнейшей победой Красной Армии, получила название в честь героя Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. Подготовка велась в условиях строжайшей секретности. Полный план «Багратиона» знал только ограниченный круг лиц из числа высшего командования. Чтобы исключить малейшие утечки информации, о готовящемся наступлении не велось никаких переписок и телефонных разговоров.

На секретную миссию советское командование бросило почти все резервы. Естественно, сохранить в тайне массовое передвижение войск вдоль белорусской линии фронта было задачей не из легких. Перегруппировку проводили скрытно, по ночам и с применением маскировки.

Одновременно имитировалась переброска соединений в других местах. Это помогло ввести противника в заблуждение относительно направления главного удара. Немцы ждали прорыва советской армии южнее – на Украине. Уверенность в этом была настолько сильной, что командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Эрнст Буш всего за пару дней до грандиозного наступления уехал в отпуск.

Предстоящее покорение болот требовало от красноармейцев особой подготовки. За несколько месяцев в тылу на импровизированных танкодромах были отрепетированы проходы многотонных машин по топкой почве. Каждого «тяжеловеса» снабдили фашинами, бревнами и специальными треугольниками для преодоления широких рвов. Так, советским танкам оказалась не страшна не только грязь, но и полесская трясина.

Вылезать из болотной гущи училась и пехота. Солдаты приноровились мастерить подручные средства для преодоления рек, а также прошли курсы по ориентировке в лесных массивах. Было изготовлено множество мокроступов, волокуш для пулеметов, минометов и легкой артиллерии, сделаны лодки и плоты. Самоотверженно трудились и саперы. За несколько дней до наступления они обезвредили больше 30 тысяч вражеских мин на пути главного удара. Проложили почти 200 проходов для танков и пехоты, навели переправы через реки.





Партизанский вклад

Особую роль в успешной реализации операции «Багратион» сыграли партизанские соединения. Накануне наступления регулярной армии многотысячные отряды народных мстителей развернули третий этап «рельсовой войны». Их стараниями было совершено больше 10,5 тысяч подрывов железнодорожных путей, множество вражеских переправ и мостов оказались выведены из строя. Этот мощный налет на несколько дней лишил немецкие войска скоординированного управления.

«Начало разгрома группы армий «Центр» было положено действиями 240 тысяч партизан, которые за одну ночь взорвали все железные дороги и парализовали транспортную систему», – отмечал после войны один из бывших штабистов вермахта.

Все действия партизанских отрядов были тщательно спланированы высшим советским командованием, в том числе Жуковым, Рокоссовским, Василевским, Баграмяном. «Партизаны получили от нас конкретные задания, где и когда ударить по коммуникациям и базам немецко-фашистских войск», – писал генерал Рокоссовский.

В результате партизанского рейда часть немецких формирований не смогла вовремя выйти из-под ударов и попала в окружение – так называемый Минский котел. На третий день командование вермахта получило от них радиограмму: «Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Отчаянный возглас остался без ответа. Дальше последовала капитуляция.

«Парад побежденных»

Успех наступательной операции оказался феноменальным. За десять дней после ее начала противник оказался окружен в Витебском и Бобруйском «котлах». Спустя еще несколько недель от немецкой армии группы «Центр» осталась лишь четверть формирований. Через два месяца советским солдатам удалось продвинуться на 500 километров в западном направлении.

Это был крупнейший разгром немецкой армии за всю военную историю Германии. В результате в плен попали 57 тысяч арийцев, в том числе 19 генералов. 17 июля 1944 года колонных пленных провели по улицам Москвы единым маршем.

Москвичи собирались толпами, чтобы посмотреть на людей, не так давно считавших себя представителями «сверхрасы». Теперь они представляли собой жалкое зрелище. Вслед за колоннами проехали поливальные машины, которые символически смыли грязь с асфальта. Так прошел «Парад побежденных».

Блестящее наступление красноармейцев стало для врага тем самым ударом, после которого он так и не смог восстановиться. Однако эта победа досталась нам дорогой ценой: безвозвратные потери Красной Армии составили 178 тысяч человек.