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Автопробег к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стартовал в Ростове-на-Дону

04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День Независимости Беларуси по случаю 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков в Ростове-на-Дону стартовал автопробег. В состав колонны – 30 человек из регионального патриотического общественного движения «Дороги славы – наша история». Среди них: представители национально-культурных автономий, студенты Ростовского государственного университета путей сообщения и молодежное крыло партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

«Автопробег стартовал у мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке». Нам предстоит проехать более 5 тыс. километров – через Тулу, Ржев, Псков, Витебск, Минск, Брест, Гродно, Смоленскую область, Москву – и вернуться 15 июля в Ростов-на-Дону», – рассказала глава регионального патриотического движения Ася Компаниец.

По ее словам, участники автопробега посетят места массовых расстрелов мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Компаниец подчеркивает: именно такую тяжелую тему в 2024 году будут поднимать с молодым поколением.

Ожидается, что по ходу следования автоколонны к группе примкнут представители ряда других патриотических организаций. Впервые в этом году к участникам присоединятся активисты движения из Беларуси. Запланировано посещение Хатыни, «Шталага № 352» и других воинских мемориалов.

Кроме того, в каждом городе будут организованы патриотические акции, встречи с молодежью, круглые столы на тему сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории, а также музыкальная программа «От войны к миру». В Минске состоится масштабное мероприятие в Доме Москвы.

Ранее «Поезд памяти» прибыл в Минск. Школьники из стран СНГ завершили путешествие по дорогам воинской славы. Среди пассажиров – более 200 школьников из восьми стран Содружества.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В составе колонны – 30 человек из регионального патриотического общественного движения «Дороги славы – наша история».
 
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