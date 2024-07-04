Автопробег к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стартовал в Ростове-на-Дону

Ожидается, что по ходу следования автоколонны к группе примкнут представители ряда других патриотических организаций. Впервые в этом году к участникам присоединятся активисты движения из Беларуси. Запланировано посещение Хатыни, «Шталага № 352» и других воинских мемориалов.

Кроме того, в каждом городе будут организованы патриотические акции, встречи с молодежью, круглые столы на тему сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории, а также музыкальная программа «От войны к миру». В Минске состоится масштабное мероприятие в Доме Москвы.