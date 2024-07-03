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Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В Астане он примет участие в саммите ШОС, а также на его полях проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.
Лукашенко отправился в Астану сразу после окончания в Миске
Основной вопрос для белорусской стороны – завершение процедуры принятия страны в члены ШОС. Пока Минск имеет статус наблюдателя.
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