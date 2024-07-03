Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В Астане он примет участие в саммите ШОС, а также на его полях проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

Лукашенко отправился в Астану сразу после окончания в Миске парада в честь Дня Независимости республики и 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков . Президента у трапа встречали девушки в национальных костюмах с цветами и рота почетного караула, а также казахские чиновники и члены белорусской делегации.

Основной вопрос для белорусской стороны – завершение процедуры принятия страны в члены ШОС. Пока Минск имеет статус наблюдателя.