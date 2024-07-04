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Сергей Лебедев: Нужно помнить подвиг советского народа и не допускать искажения истории
04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Нужно помнить подвиг советского народа и не допускать искажения истории Великой Отечественной войны. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета министров обороны Содружества.
Главы военных ведомств собрались в Минске. Они избрали председателя Совета. Им стал российский министр Андрей Белоусов. Участники заседания одобрили ряд документов, в том числе по развитию сотрудничества на ближайшие шесть лет. Были также приняты положения по созданию совместной системы связи и функционированию объединенной системы контроля радиационной, химической и биологической обстановки.
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Об этом генеральный секретарь СНГ заявил на заседании Совета министров обороны Содружества.
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