Сергей Лебедев: Нужно помнить подвиг советского народа и не допускать искажения истории

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Нужно помнить подвиг советского народа и не допускать искажения истории Великой Отечественной войны. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета министров обороны Содружества.

«Хотелось бы особенно подчеркнуть приоритетную задачу борьбы с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма, важность работы по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, в том числе о фактах геноцида народов Советского Союза. Совместно с Советом министров обороты СНГ Исполнительный комитет СНГ занимается активно этой работой», – отметил Сергей Лебедев.

Главы военных ведомств собрались в Минске. Они избрали председателя Совета. Им стал российский министр Андрей Белоусов. Участники заседания одобрили ряд документов, в том числе по развитию сотрудничества на ближайшие шесть лет. Были также приняты положения по созданию совместной системы связи и функционированию объединенной системы контроля радиационной, химической и биологической обстановки.