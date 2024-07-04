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Особенности парада в честь Дня Независимости в Минске: интернациональные расчеты и «Кубинский бриллиант»

04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Особенности парада в честь Дня Независимости в Минске: интернациональные расчеты и «Кубинский бриллиант»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси – День Независимости. Праздник отмечают в день освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Главное торжественное мероприятие – парад. Главные гости – ветераны. Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

За этот праздник все белорусы говорят «спасибо» ветеранам. Сегодня они почетные зрители на главной трибуне. Поблагодарил их и президент и подчеркнул: во время самой масштабной операции «Багратион», в результате которой освободили Минск, решалась судьба и будущее многих народов.

«Эти залпы и сейчас отдаются эхом в нашей исторической памяти. И мы знаем, что должны сделать все, чтобы пронести эту память через века. В ней много боли и страданий, терпения и мужества, подвигов и торжества справедливости. В ней сотни тысяч имен героев. В ней сила нации наследников победителей», – заявил белорусский лидер.

За такое наследие Беларусь заплатила дорого. Погиб каждый третий, а освобожденный Минск превратился в руины.

«Нацизм – это абсолютное зло. Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Мы говорим это тем, кто снова сеет вражду, бросая ее зерна на наши земли, кто готов втянуть в новую кровавую бойню свои народы», – отметил Лукашенко.

Президент пообещал ветеранам: в Беларуси этого не допустят и сохранят то, что было завоевано героями. Хоть обстановка вокруг страны и не спокойная, у белорусов есть хороший учитель – история.

«Сегодня нас пытается «учить» весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны», – сказал президент Беларуси.

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Сегодня белорусская армия совершенствуется. И возможности вооруженных сил показали на параде. Открыли шествие самые юные участники – суворовцы. Это традиция. Их ровно 80, в честь восьмидесятой годовщины освобождения Беларуси. Барабанным боем юные участники задают темп всей колонне, а она самая масштабная.

36 пеших расчетов. Представители всех видов белорусской армии и силовых структур. Курсанты военной академии в красноармейской форме. А за ними внуки и правнуки белорусских партизан.

Освобождали Беларусь представители многих стран. Как символ сплоченности в борьбе с врагом по минскому проспекту маршируют интернациональные расчеты. Для курсантов Кемеровского президентского кадетского училища это премьера. Следом чеканят шаг представители Вооруженных сил Азербайджана. 38-я десантно-штурмовая бригада спецназа Казахстана. Отряд почетного караула народно-освободительной армии Китая. Личный состав национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана. Курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России. Представители вооруженных сил Таджикистана. Парадный расчет воинского контингента Минобороны Узбекистана.

Механизированную колонну открывает легенда Великой Отечественной войны – танк Т-34. А следом – современная техника. Например, гордость белорусского военпрома – ракетный комплекс «Полонез» – и новички – комплексы «Триумф», «Искандер-М», ударные беспилотники «Герань».

Дебют на параде и у российских воздушно-космических сил России. Обладатели мировых рекордов, авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи» показали в минском небе фигуру высшего пилотажа «Кубинский бриллиант». Девять истребителей в плотном строю на низкой высоте и большой скорости. Такое не выполняет никто в мире.

Чтобы увидеть весь масштаб события, зрители занимали места на трибунах за несколько часов до начала.

«Поразил сегодня Минск. Ранний Минск. Казалось бы, все должны спать. А Минск не спал. И чувство, что мы вместе и со всем обязательно справимся. От всей души поздравляем соотечественников»; «С чувством великой благодарности к нашим предкам, которые отстояли нашу независимость. 80 мирных лет. Наше поколение и поколение наших детей не знают войны, и, надеюсь, никогда не узнают»; «Мы приехали из города Любань. У нас ребенок участвует в параде. Кадеты. С праздником всех», – поделились гости парада.

Этот парад в мирное будущее, подчеркнул Александр Лукашенко. Поэтому следом за военной техникой – то, чем в стране гордятся. Это достижения спортсменов, аграриев, машиностроителей.

Завершится празднование Дня Независимости салютом и акцией «Споем гимн вместе».



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Теги: Минск
 
 
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