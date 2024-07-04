Особенности парада в честь Дня Независимости в Минске: интернациональные расчеты и «Кубинский бриллиант»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси – День Независимости. Праздник отмечают в день освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Главное торжественное мероприятие – парад. Главные гости – ветераны. Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

За этот праздник все белорусы говорят «спасибо» ветеранам. Сегодня они почетные зрители на главной трибуне. Поблагодарил их и президент и подчеркнул: во время самой масштабной операции «Багратион», в результате которой освободили Минск, решалась судьба и будущее многих народов.

«Эти залпы и сейчас отдаются эхом в нашей исторической памяти. И мы знаем, что должны сделать все, чтобы пронести эту память через века. В ней много боли и страданий, терпения и мужества, подвигов и торжества справедливости. В ней сотни тысяч имен героев. В ней сила нации наследников победителей», – заявил белорусский лидер.

За такое наследие Беларусь заплатила дорого. Погиб каждый третий, а освобожденный Минск превратился в руины.

«Нацизм – это абсолютное зло. Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Мы говорим это тем, кто снова сеет вражду, бросая ее зерна на наши земли, кто готов втянуть в новую кровавую бойню свои народы», – отметил Лукашенко.

Президент пообещал ветеранам: в Беларуси этого не допустят и сохранят то, что было завоевано героями. Хоть обстановка вокруг страны и не спокойная, у белорусов есть хороший учитель – история.

«Сегодня нас пытается «учить» весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны», – сказал президент Беларуси.