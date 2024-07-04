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Особенности парада в честь Дня Независимости в Минске: интернациональные расчеты и «Кубинский бриллиант»
04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси – День Независимости. Праздник отмечают в день освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Главное торжественное мероприятие – парад. Главные гости – ветераны. Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
За этот праздник все белорусы говорят «спасибо» ветеранам. Сегодня они почетные зрители на главной трибуне. Поблагодарил их и президент и подчеркнул: во время самой масштабной операции «Багратион», в результате которой освободили Минск, решалась судьба и будущее многих народов.
За такое наследие Беларусь заплатила дорого. Погиб каждый третий, а освобожденный Минск превратился в руины.
«Нацизм – это абсолютное зло. Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Мы говорим это тем, кто снова сеет вражду, бросая ее зерна на наши земли, кто готов втянуть в новую кровавую бойню свои народы», – отметил Лукашенко.
Президент пообещал ветеранам: в Беларуси этого не допустят и сохранят то, что было завоевано героями. Хоть обстановка вокруг страны и не спокойная, у белорусов есть хороший учитель – история.
«Сегодня нас пытается «учить» весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны», – сказал президент Беларуси.
36 пеших расчетов. Представители всех видов белорусской армии и силовых структур. Курсанты военной академии в красноармейской форме. А за ними внуки и правнуки белорусских партизан.
Механизированную колонну открывает легенда Великой Отечественной войны – танк Т-34. А следом – современная техника. Например, гордость белорусского военпрома – ракетный комплекс «Полонез» – и новички – комплексы «Триумф», «Искандер-М», ударные беспилотники «Герань».
Дебют на параде и у российских воздушно-космических сил России. Обладатели мировых рекордов, авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи» показали в минском небе фигуру высшего пилотажа «Кубинский бриллиант». Девять истребителей в плотном строю на низкой высоте и большой скорости. Такое не выполняет никто в мире.
Чтобы увидеть весь масштаб события, зрители занимали места на трибунах за несколько часов до начала.
Этот парад в мирное будущее, подчеркнул Александр Лукашенко. Поэтому следом за военной техникой – то, чем в стране гордятся. Это достижения спортсменов, аграриев, машиностроителей.
Завершится празднование Дня Независимости салютом и акцией «Споем гимн вместе».
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Особенности парада в честь Дня Независимости в Минске: интернациональные расчеты и «Кубинский бриллиант»
За этот праздник все белорусы говорят «спасибо» ветеранам. Они были почетными зрителями на главной трибуне.
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