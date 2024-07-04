День Независимости Беларуси масштабно отметили в Минске: песни военных лет, ретровыставка и блюда народов СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отметили День Независимости . В центре Минска на праздничные мероприятия собрались тысячи жителей города и туристов, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Слышны песни военных лет и белорусские народные мелодии, в танце закружились не только артисты на сцене. Истории посвящены и другие локации. Ретровыставка с советской техникой стала главной фотозоной.

«Сегодня я работаю с 10:00, и фотографий было очень много – я потерял им счет, потому что после 15-й уже все люди сливаются. Это машина «Победа» 50-60-х годов выпуска. Чрезвычайно мягкие кресла, очень удобно. Продувает так, что и кондиционер не нужен», – рассказал актер Илья Байковский.

Рядом с экспонатами – знаменитые автоматы для газированных напитков. Фестиваль-ярмарка раскинулся на всю площадь у Дворца спорта. Повара завлекали ароматами блюд. Стол накрыли интернациональный – ведь вклад в Победу тоже был международным.

«Это армянские шашлыки и узбекский плов. За сегодняшний день готовим второй казан. Каждый казан – примерно 150 кг», – объяснил повар Бегенч Аннаев.

Праздник привлек внимание туристов. Цзи Чжан изучает историю стран Содружества уже несколько десятков лет, в том числе, путешествуя.

«Я вообще из Китая. Я очень рад, что застал здесь такой прекрасный праздник. Думаю, что это говорит о том, что мир на всей земле очень важен – тем более, что вы из канала «МИР». Я надеюсь, что на земле вечно будет мир», – заявил Цзи Чжан.

Праздничные наряды готовили заранее. В детских костюмах – атрибуты солдатской формы. Семья Котионовых приехала из Санкт-Петербурга. Они 20 лет жили между двумя городами: Минском и северной столицей России. Однако решили остаться в Беларуси.

У монумента Победы к историческому дню открыли выставку с Книгой памяти. В ней записи оставили потомки победителей.

«Я подошла, спросила: «Мама, можно что-нибудь напишу?». И я написала: «Минск помнит, любит, скорбит». Спасибо всем за победу», – рассказала жительница Минска Василиса Ерастова.

«Слезы на глазах наворачиваются. С сыном по городу гуляли – увидели, что можно оставить пару слов. Всегда помним, гордимся нашими земляками, родными. И я думаю: пока мы будем помнить и вот этот огонечек будет гореть в сердцах – они будут живы, они будут с нами», – заявила жительница Минска Татьяна Нечай.

На Кургане Славы развернули музей под открытым небом. Здесь же открыли импровизированный партизанский штаб и установили паровоз серии «Э». Его называют «Паровозом Победы» и считают самым массовым локомотивом в истории.