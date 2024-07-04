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День Независимости Беларуси масштабно отметили в Минске: песни военных лет, ретровыставка и блюда народов СНГ
04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Слышны песни военных лет и белорусские народные мелодии, в танце закружились не только артисты на сцене. Истории посвящены и другие локации. Ретровыставка с советской техникой стала главной фотозоной.
Рядом с экспонатами – знаменитые автоматы для газированных напитков. Фестиваль-ярмарка раскинулся на всю площадь у Дворца спорта. Повара завлекали ароматами блюд. Стол накрыли интернациональный – ведь вклад в Победу тоже был международным.
Праздник привлек внимание туристов. Цзи Чжан изучает историю стран Содружества уже несколько десятков лет, в том числе, путешествуя.
Праздничные наряды готовили заранее. В детских костюмах – атрибуты солдатской формы. Семья Котионовых приехала из Санкт-Петербурга. Они 20 лет жили между двумя городами: Минском и северной столицей России. Однако решили остаться в Беларуси.
У монумента Победы к историческому дню открыли выставку с Книгой памяти. В ней записи оставили потомки победителей.
«Я подошла, спросила: «Мама, можно что-нибудь напишу?». И я написала: «Минск помнит, любит, скорбит». Спасибо всем за победу», – рассказала жительница Минска Василиса Ерастова.
На Кургане Славы развернули музей под открытым небом. Здесь же открыли импровизированный партизанский штаб и установили паровоз серии «Э». Его называют «Паровозом Победы» и считают самым массовым локомотивом в истории.
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День Независимости Беларуси масштабно отметили в Минске: песни военных лет, ретровыставка и блюда народов СНГ
У монумента Победы к историческому дню открыли выставку с Книгой памяти. В ней записи оставили потомки победителей.
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