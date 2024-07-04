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Торжества в День Независимости Беларуси в Минске завершились масштабным салютом

04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Торжества в День Независимости Беларуси в Минске завершились масштабным салютом
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь отметила День Независимости. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили по всей стране. Днем в центре столицы состоялся масштабный парад, работали интерактивные, концертные площадки и выставки, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

В финале праздничного дня сотни минчан и гостей столицы признались в любви к родине. Собрались у стелы «Минск – город-герой», чтобы поучаствовать в масштабной акции «Споем гимн вместе».

«Я специально осталась, купила билет на последний поезд, чтобы дождаться этого гимна, пропеть его. Отпуск для этого взяла. Приехала посмотреть на это великолепие, поздравить своих соотечественником с праздником, который нам передали по наследству наши деды, прадеды», – поделилась гость столицы Оксана Русецкая.

«Это день, когда мы ощущаем и радость, и горечь вдвойне. Мы сегодня вспоминаем наших дедов и прадедов со слезами. В то же время мы радуемся, что живем в мирной, процветающей и сильной Беларуси», – отметила жительница Минска Татьяна Шаюк.

А завершающим аккордом праздника стали залпы салюта. Их в небо белорусской столицы запустили одновременно из семи точек. По традиции, цвета огней: красный, зеленый и белый, как и у флага независимой Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» состоялся концерт артистов Беларуси. Прозвучали песни военных лет, современные и народные композиции.



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Теги: Минск
 
 
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В финале праздничного дня сотни минчан и гостей столицы признались в любви к родине.
 
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