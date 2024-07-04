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Торжества в День Независимости Беларуси в Минске завершились масштабным салютом
04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отметила День Независимости. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили по всей стране. Днем в центре столицы состоялся
В финале праздничного дня сотни минчан и гостей столицы признались в любви к родине. Собрались у стелы «Минск – город-герой», чтобы поучаствовать в масштабной акции «Споем гимн вместе».
«Это день, когда мы ощущаем и радость, и горечь вдвойне. Мы сегодня вспоминаем наших дедов и прадедов со слезами. В то же время мы радуемся, что живем в мирной, процветающей и сильной Беларуси», – отметила жительница Минска Татьяна Шаюк.
А завершающим аккордом праздника стали залпы салюта. Их в небо белорусской столицы запустили одновременно из семи точек. По традиции, цвета огней: красный, зеленый и белый, как и у флага независимой Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» состоялся концерт артистов Беларуси. Прозвучали песни военных лет, современные и народные композиции.
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В финале праздничного дня сотни минчан и гостей столицы признались в любви к родине.
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