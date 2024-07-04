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Беларусь официально стала полноправным членом ШОС

04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь официально стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС в Астане.

Заседание совета глав государств-членов ШОС началось с церемонии подписания документов. Спустя несколько минут казахстанский президент объявил о приеме Беларуси в организацию.

«Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято», – заявил Токаев, а после поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с принятием в ШОС.

Минск ранее имел статус наблюдателя. Основным вопросом нынешнего саммита ШОС для Беларуси стало завершение процедуры принятия страны в члены организации.

Беларусь стала десятым членом ШОС, которая объединяет Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.



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Теги: Минск
 
 
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Соответствующий документ подписали главы государств на саммите организации в Астане.
 
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