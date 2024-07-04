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Лукашенко предложил премьеру Пакистана доработать и утвердить дорожную карту сотрудничества
04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На полях саммита ШОС Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Президент Беларуси предложил доработать и утвердить дорожную карту сотрудничества с этой исламской республикой.
Александр Лукашенко поблагодарил Шарифа за большое содействие, оказанное в процессе вступления Беларуси в организацию, и призвал интенсивнее развивать двусторонние связи Минска и Исламабада.
Шахбаз Шариф пригласил Александра Лукашенко посетить Пакистан. Белорусский лидер заверил, что до конца года постарается там побывать.
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На полях саммита ШОС Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
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