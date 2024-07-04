Лукашенко предложил премьеру Пакистана доработать и утвердить дорожную карту сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На полях саммита ШОС Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Президент Беларуси предложил доработать и утвердить дорожную карту сотрудничества с этой исламской республикой.

Александр Лукашенко поблагодарил Шарифа за большое содействие, оказанное в процессе вступления Беларуси в организацию, и призвал интенсивнее развивать двусторонние связи Минска и Исламабада.

«В октябре наш премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. Наверное, тот период, когда мы присматривались, изучали друг друга, пытались рассмотреть те направления, по которым мы можем сотрудничать, закончился. Нам пора переходить к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей между нашими странами», – отметил Александр Лукашенко.

Шахбаз Шариф пригласил Александра Лукашенко посетить Пакистан. Белорусский лидер заверил, что до конца года постарается там побывать.