Монументу Победы в Минске – 70: история обелиска и его создателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главному монументу Победы в Минске исполнилось 70 лет. Он символизирует подвиг воинов советской армии и белорусских партизан, погибших в годы Великой Отечественной. Об истории обелиска и его создателях рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Главный монумент установлен в центре столицы, на площади Победы. Каждый день к нему подходят сотни туристов и гостей города. В памятные даты цветы к обелиску возлагают президенты, послы, ветераны, школьники и артисты.

«Я чту память. Приезжаю сюда с внуком», – отметил минчанин Виктор Меркулов.

«Мы хотели подойти к Вечному огню, насладиться атмосферой», – рассказал житель Минска Елисей Меркулов.

«Этот монумент для меня – символ Победы. Это святое место нашей страны!», – отметила жительница города Наталья Кулешова.

Это первый послевоенный масштабный монумент в Беларуси. В начальных эскизах главный архитектор Заборский видел памятник 100-метровой пирамидой. Но из-за сложности конструкции проект доработали. Финальным вариантом стал 38-метровый обелиск. Со временем архитектурный комплекс дополнил Вечный огонь – символ неугасающей памяти. Таким монумент белорусы и гости города видят уже десятки лет.