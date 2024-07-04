Монументу Победы в Минске – 70: история обелиска и его создателей

Главный монумент установлен в центре столицы, на площади Победы. Каждый день к нему подходят сотни туристов и гостей города. В памятные даты цветы к обелиску возлагают президенты, послы, ветераны, школьники и артисты.
«Я чту память. Приезжаю сюда с внуком», – отметил минчанин Виктор Меркулов.
«Этот монумент для меня – символ Победы. Это святое место нашей страны!», – отметила жительница города Наталья Кулешова.
Это первый послевоенный масштабный монумент в Беларуси. В начальных эскизах главный архитектор Заборский видел памятник 100-метровой пирамидой. Но из-за сложности конструкции проект доработали. Финальным вариантом стал 38-метровый обелиск. Со временем архитектурный комплекс дополнил Вечный огонь – символ неугасающей памяти. Таким монумент белорусы и гости города видят уже десятки лет.
Вместо звезды обелиск увенчала трехметровая копия ордена Победы. Это не только символ освобождения страны от захватчиков, но и партизанской борьбы и победы Советского Союза над нацизмом.
«Первоначально предполагалось, что вокруг обелиска Победы будут стоять скульптурные группы, изображающие различные эпизоды боев на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Но оказалось, это слишком сложно. Скульптурные группы заменили четыре венка, посвященные четырем фронтам», –сообщил заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории Национальной академии наук Сергей Третьяк.
Самая масштабная реконструкция прошла во время строительства Минского метрополитена – 40 лет назад. Форму площади изменили с круглой на овальную. Тогда же появилась подземная часть комплекса – мемориальный зал Славы.
«Венок выполнен из стекла и окружает собой Вечный огонь. Выписаны 566 имен героев Советского Союза. Основной элемент мемориального зала – это Вечный огонь, выполненный в форме венка. Как раз-таки этот центр. Здесь и выстраивается вся композиция», – подчеркнул студент исторического факультета Белорусского государственного университета Иван Квашко.
Полную реставрацию комплекса провели пять лет назад. Укрепили фундамент, поработали над благоустройством. Монумент – историко-культурная ценность Беларуси. Работы выполняли по строгим правилам.
«Элемент инкрустаций, которые блестят как бриллианты, выполнял наш завод. Художники и реставраторы работали над элементами с позолотой, с сусальным золотом. Нужно было создать такие условия, чтобы не было колебаний, иначе золото сворачивается и идет в утиль», – рассказала главный архитектор проекта и научный руководитель по объекту реставрации монумента Победы Анна Аксенова.
В мемориальном зале появились мультимедийные экраны. Рядом – фото времен Великой Отечественной. Экспозиция иллюстрирует то, как история передается из поколения в поколение. Еще один символ – у подножия обелиска. Бронзовая копия Меча Почета, которым английский король наградил город Сталинград.