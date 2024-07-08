Матч легенд: звезды футбола Беларуси и России вновь вышли на газон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Глеб, Андрей Аршавин, Андрей Каряка, Виктор Онопко и многие другие известные футболисты собрались на одном поле. В Беларуси провели матч легенд. Вместе с болельщиками за игрой наблюдала и корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Пробиться на стадион «Динамо» – задача не из легких. У входа тысячи фанатов. Все они собрались ради одного – посмотреть на звезд российского и белорусского футбола. Атмосфера царит невероятная. Фанаты наперебой выкрикивают имена любимых футболистов. Они ожидают зрелищной игры. Святослав Зотов – болельщик со стажем. Сегодня автографы игроков он уже получил.

«Я получил автограф Аршавина, Калачева, Глеба и Дзагоева. Я безумно рад, потому что Андрей Аршавин – мой в прошлом любимый футболист. Я безумно хотел получить его автограф», – поделился болельщик Святослав Зотов.

Стадион «Динамо» объединил всех любителей футбола. Кто-то даже приехал из Нефтекамска, чтобы вновь увидеть на поле легендарных игроков.

«За Россию, конечно, болею»; «Я хочу посмотреть на наших соотечественников, на наших ребят. Интересно, как народы наши играют друг против друга»; «Мы вот приехали из достаточно небольшого городка. Впервые в Минске, и еще и такое событие. Мне кажется, будет интересно», – прокомментировали болельщики из России Радмир Гизатов и Марат Газизов.

«Конечно же, болею за свою родную страну. Думаю, будет счет 2:0. Забьет дубль Александр Глеб. Хочу, чтоб он забил. Лучший мой игрок Беларуси», – рассказал болельщик из Беларуси Марат Бортников.

Ретроматча ждали не только болельщики. Эта игра важна и для самих футболистов. Они готовились ко встрече больше месяца, чтобы не разочаровать зрителей. Это один из тех случаев, когда победа не столь важна. Матч товарищеский, но все же боевой дух на месте. Максим Жавнерчик последний раз выходил на поле год назад. Тогда участвовал в Медийной лиге. Сегодня он в прекрасной форме и снова готов побеждать.

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