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Профсоюзы проверяют готовность загородных детских лагерей к новому сезону в Беларуси

08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профсоюзы проверяют готовность загородных детских лагерей к новому сезону в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси профсоюзы проверяют готовность детских лагерей к новому сезону. Самое главное – безопасность отдыхающих. Смотрят и порядок на рабочих местах сотрудников. Как они выполняют свои обязанности, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

На обед у детей винегрет, рассольник и котлета с картофельным пюре. Руководитель местной профсоюзной организации Оксана Соловей проверила меню, качество продуктов и соблюдение санитарных норм на кухне. Все замечания сразу пишет в телефон – пока только положительные.

«В оздоровительный период мы проверяем все лагеря, все до единого. То есть, как только лагерь начал работать, мы проверяем лагерь до начала въезда детей и каждую смену в отдельности», – уточнила председатель Узденского районного объединения профсоюзов Беларуси Оксана Соловей.

В списке у Оксаны Соловей десятки лагерей района. Проверяет игровые площадки на безопасность, а комнаты отдыха – на чистоту. Контролирует и наличие горячей и холодной воды, следит за качеством питьевой. Нарушений не обнаружено. Вопросов к лагерю нет и у детей.

«Я в этом лагере уже в третий раз. Мне тут очень нравится. Я приезжаю сюда отдохнуть. Тут можно заняться спортом», – поделилась отдыхающая Милана Шипко.

Профсоюз приезжает в лагерь не только с проверками, но и с подарками. Например, помог закупить новую мебель в столовую и в комнаты для отдыха, а также отремонтировать эти помещения. Свою лепту в обустройство вносит и Министерство образования. Благодаря их помощи дети теперь могут заниматься спортом на уличных тренажерах.

«Мы каждый год удешевляем путевки, мы помогаем покупать мебель, оборудование, если нужно, мы организуем субботники, занимаемся благоустройством территории», – отметила председатель Узденского районного объединения профсоюзов Беларуси Оксана Соловей.

Сотрудники детского лагеря тоже активно участвуют в его благоустройстве. В этом году приняли участие в конкурсе по росписи стен. Теперь дети любуются на яркие интерьеры.

«Мы выиграли, и нам расписали три стены в учреждении: это стена в обеденном зале, две стены в игровой комнате для ребят и одна стена в белорусском стиле в актовом зале», – рассказала руководитель детского оздоровительного лагеря Ирина Семашка.

Лагерная смена длится 15 дней. В Беларуси сейчас действуют шесть тысяч оздоровительных учреждений для летнего отдыха. Большинство из них с дневным пребыванием.

В прошлом году на удешевление путевок в лагерь профсоюзами Беларуси было выделено более 3 млн белорусских, или более 81 миллиона российских, рублей. Прежде всего этими льготами пользуются многодетные семьи.



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В республике сейчас действуют шесть тысяч оздоровительных учреждений для летнего отдыха.
 
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