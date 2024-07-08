Профсоюзы проверяют готовность загородных детских лагерей к новому сезону в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси профсоюзы проверяют готовность детских лагерей к новому сезону. Самое главное – безопасность отдыхающих. Смотрят и порядок на рабочих местах сотрудников. Как они выполняют свои обязанности, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

На обед у детей винегрет, рассольник и котлета с картофельным пюре. Руководитель местной профсоюзной организации Оксана Соловей проверила меню, качество продуктов и соблюдение санитарных норм на кухне. Все замечания сразу пишет в телефон – пока только положительные.

«В оздоровительный период мы проверяем все лагеря, все до единого. То есть, как только лагерь начал работать, мы проверяем лагерь до начала въезда детей и каждую смену в отдельности», – уточнила председатель Узденского районного объединения профсоюзов Беларуси Оксана Соловей.

В списке у Оксаны Соловей десятки лагерей района. Проверяет игровые площадки на безопасность, а комнаты отдыха – на чистоту. Контролирует и наличие горячей и холодной воды, следит за качеством питьевой. Нарушений не обнаружено. Вопросов к лагерю нет и у детей.

«Я в этом лагере уже в третий раз. Мне тут очень нравится. Я приезжаю сюда отдохнуть. Тут можно заняться спортом», – поделилась отдыхающая Милана Шипко.

Профсоюз приезжает в лагерь не только с проверками, но и с подарками. Например, помог закупить новую мебель в столовую и в комнаты для отдыха, а также отремонтировать эти помещения. Свою лепту в обустройство вносит и Министерство образования. Благодаря их помощи дети теперь могут заниматься спортом на уличных тренажерах.

«Мы каждый год удешевляем путевки, мы помогаем покупать мебель, оборудование, если нужно, мы организуем субботники, занимаемся благоустройством территории», – отметила председатель Узденского районного объединения профсоюзов Беларуси Оксана Соловей.