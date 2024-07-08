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Профсоюзы проверяют готовность загородных детских лагерей к новому сезону в Беларуси
08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси профсоюзы проверяют готовность
На обед у детей винегрет, рассольник и котлета с картофельным пюре. Руководитель местной профсоюзной организации Оксана Соловей проверила меню, качество продуктов и соблюдение санитарных норм на кухне. Все замечания сразу пишет в телефон – пока только положительные.
В списке у Оксаны Соловей десятки лагерей района. Проверяет игровые площадки на безопасность, а комнаты отдыха – на чистоту. Контролирует и наличие горячей и холодной воды, следит за качеством питьевой. Нарушений не обнаружено. Вопросов к лагерю нет и у детей.
«Я в этом лагере уже в третий раз. Мне тут очень нравится. Я приезжаю сюда отдохнуть. Тут можно заняться спортом», – поделилась отдыхающая Милана Шипко.
Профсоюз приезжает в лагерь не только с проверками, но и с подарками. Например, помог закупить новую мебель в столовую и в комнаты для отдыха, а также отремонтировать эти помещения. Свою лепту в обустройство вносит и Министерство образования. Благодаря их помощи дети теперь могут заниматься спортом на уличных тренажерах.
«Мы выиграли, и нам расписали три стены в учреждении: это стена в обеденном зале, две стены в игровой комнате для ребят и одна стена в белорусском стиле в актовом зале», – рассказала руководитель детского оздоровительного лагеря Ирина Семашка.
Лагерная смена длится 15 дней. В Беларуси сейчас действуют шесть тысяч оздоровительных учреждений для летнего отдыха. Большинство из них с дневным пребыванием.
В прошлом году на удешевление путевок в лагерь профсоюзами Беларуси было выделено более 3 млн белорусских, или более 81 миллиона российских, рублей. Прежде всего этими льготами пользуются многодетные семьи.
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В республике сейчас действуют шесть тысяч оздоровительных учреждений для летнего отдыха.
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