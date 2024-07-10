Погода в СНГ: мощный ливень обрушился на Алматы, в Беларуси солнечно и никакого намека на осадки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность и плюс 28 будет ожидается в среду в Москве. По данным синоптиков, к выходным температура начнет вновь повышаться, но возможен небольшой дождь. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Алматинской, Жетысуской областях – грозы, шквалистый ветер и сильный дождь. Накануне на Алматы обрушился ливень, выпало 13 миллиметров осадков. С начала июля суммарно уже больше 46, что уже превышает норму.

По прогнозам синоптиков, дожди в Алматы продолжатся. Жители города фиксируют на фото и видео эффектные молнии и раскаты грома. Яркие вспышки накануне длились больше трех часов. Спасатели же рекомендуют в грозу не выходить на улицу и не оставлять машины под деревьями.

Беларусь



В Беларуси в среду жарко, солнечно и никакого намека на осадки. Столбики термометров днем поднимутся до 32. Такую погоду обожают многие обитатели Минского зоопарка. Среди них – японские макаки. У пары приматов Ючи и Калинки родился малыш. Пока он не любит внимание публики, и родители оберегают детеныша от камер посетителей.