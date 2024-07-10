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Погода в СНГ: мощный ливень обрушился на Алматы, в Беларуси солнечно и никакого намека на осадки
10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность и
Казахстан
В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Алматинской, Жетысуской областях – грозы, шквалистый ветер и сильный дождь. Накануне на Алматы обрушился ливень, выпало 13 миллиметров осадков. С начала июля суммарно уже больше 46, что уже превышает норму.
По прогнозам синоптиков, дожди в Алматы продолжатся. Жители города фиксируют на фото и видео эффектные молнии и раскаты грома. Яркие вспышки накануне длились больше трех часов. Спасатели же рекомендуют в грозу не выходить на улицу и не оставлять машины под деревьями.
Беларусь
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