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Тридцать лет президентства: как Лукашенко удалось восстановить Беларусь?

10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

10 июля 1994 года состоялся второй тур президентских выборов в Беларуси. Тогда Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В наследство первому президенту досталась, по сути, разрушенная страна – инфляция, безработица, экономический коллапс, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Во втором туре первых в истории Беларуси президентских выборов было два кандидата. Вячеслав Кебич в 1994-м был премьер-министром Беларуси. Про политика тогда говорили: «Довел страну». Поэтому симпатии белорусов были на стороне молодого, амбициозного и бескомпромиссного Александра Лукашенко.

«После я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли «доброжелатели» и предложили вариант: «Мы расстреливаем твою машину и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает». Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестким кандидатом», – рассказал Лукашенко.

Когда Александр Лукашенко пришел к власти, в стране бушевали безработица, тотальный дефицит, инфляция и разрушенная экономика. Люди были на грани отчаяния.

«Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена», – рассказал Лукашенко.

«У него, как мне кажется, совершенно удивительное политическое чутье. Понимаете, ведь он же вообще человек, как бы прошедший путь от крестьянства до президентства. У него не было какого-то специального образования. Его университетом была жизнь», – отметил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России (2011-2021) Григорий Рапота.

В первый год президентства после референдума в Беларуси появилась своя государственная символика. Курс взяли на интеграцию с Россией. В декабре 1999-го подписали договор о создании Союзного государства. Только в эффективность Содружества тогда мало кто верил, но Лукашенко был уверен.

«Саммит СНГ у нас был в Минске. Мне президент поручил в аэропорту встречать Ислама Каримова, президента Узбекистана. Каримов меня берет под руку и говорит: «Не-не-не, ты мне расскажи, ничего не тая, что это Александр Григорьевич для нас придумал? Я же подготовиться должен. А он же точно что-то придумывает такое, что мне надо сходу будет соображать. А я же хочу заранее быть к этому готов», – рассказал первый заместитель главы администрации Республики Беларусь (2011-2016) Александр Радьков.

В 1996 году Беларусь остановила экономический спад. В 2000 году первой из бывших советских республик превысила показатели 1990-го года. Сегодня же Беларусь входит в пятерку мировых экспортеров молочных продуктов. Карьерные самосвалы поставляют в 80 стран. Каждый десятый трактор на планете собран в Минске.

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«У нас появились за эти 30 лет новые отрасли. Не просто предприятия, новые отрасли, причем очень прогрессивные. Это и ВПК, и атомная энергетика. Мы полностью себя можем обеспечивать всем важнейшим в жизни», – рассказал директор, главный-редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.

За 30 лет президентства Александр Лукашенко сохранил в себе главное – чуткость и заботу о простых людях, именно тех, кто когда-то поверил в него и доверяет сегодня.

Даже недруги Беларуси сейчас признают: Лукашенко мудрый и дальновидный политик. В мире его позицию учитывают, к слову прислушиваются, а порой и побаиваются, но главное – уважают.



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Теги: Минск
 
 
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Когда Александр Лукашенко пришел к власти, в стране бушевали безработица, тотальный дефицит, инфляция и разрушенная экономика.
 
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