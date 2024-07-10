Тридцать лет президентства: как Лукашенко удалось восстановить Беларусь?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 июля 1994 года состоялся второй тур президентских выборов в Беларуси. Тогда Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В наследство первому президенту досталась, по сути, разрушенная страна – инфляция, безработица, экономический коллапс, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Во втором туре первых в истории Беларуси президентских выборов было два кандидата. Вячеслав Кебич в 1994-м был премьер-министром Беларуси. Про политика тогда говорили: «Довел страну». Поэтому симпатии белорусов были на стороне молодого, амбициозного и бескомпромиссного Александра Лукашенко.

«После я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли «доброжелатели» и предложили вариант: «Мы расстреливаем твою машину и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает». Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестким кандидатом», – рассказал Лукашенко.

Когда Александр Лукашенко пришел к власти, в стране бушевали безработица, тотальный дефицит, инфляция и разрушенная экономика. Люди были на грани отчаяния.

«Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена», – рассказал Лукашенко.

«У него, как мне кажется, совершенно удивительное политическое чутье. Понимаете, ведь он же вообще человек, как бы прошедший путь от крестьянства до президентства. У него не было какого-то специального образования. Его университетом была жизнь», – отметил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России (2011-2021) Григорий Рапота.

В первый год президентства после референдума в Беларуси появилась своя государственная символика. Курс взяли на интеграцию с Россией. В декабре 1999-го подписали договор о создании Союзного государства. Только в эффективность Содружества тогда мало кто верил, но Лукашенко был уверен.

«Саммит СНГ у нас был в Минске. Мне президент поручил в аэропорту встречать Ислама Каримова, президента Узбекистана. Каримов меня берет под руку и говорит: «Не-не-не, ты мне расскажи, ничего не тая, что это Александр Григорьевич для нас придумал? Я же подготовиться должен. А он же точно что-то придумывает такое, что мне надо сходу будет соображать. А я же хочу заранее быть к этому готов», – рассказал первый заместитель главы администрации Республики Беларусь (2011-2016) Александр Радьков.

В 1996 году Беларусь остановила экономический спад. В 2000 году первой из бывших советских республик превысила показатели 1990-го года. Сегодня же Беларусь входит в пятерку мировых экспортеров молочных продуктов. Карьерные самосвалы поставляют в 80 стран. Каждый десятый трактор на планете собран в Минске.