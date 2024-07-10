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Тридцать лет президентства: как Лукашенко удалось восстановить Беларусь?
10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
10 июля 1994 года состоялся второй тур президентских выборов в Беларуси. Тогда
Во втором туре первых в истории Беларуси президентских выборов было два кандидата. Вячеслав Кебич в 1994-м был премьер-министром Беларуси. Про политика тогда говорили: «Довел страну». Поэтому симпатии белорусов были на стороне молодого, амбициозного и бескомпромиссного Александра Лукашенко.
Когда Александр Лукашенко пришел к власти, в стране бушевали безработица, тотальный дефицит, инфляция и разрушенная экономика. Люди были на грани отчаяния.
«У него, как мне кажется, совершенно удивительное политическое чутье. Понимаете, ведь он же вообще человек, как бы прошедший путь от крестьянства до президентства. У него не было какого-то специального образования. Его университетом была жизнь», – отметил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России (2011-2021) Григорий Рапота.
В первый год президентства после референдума в Беларуси появилась своя государственная символика. Курс взяли на интеграцию с Россией. В декабре 1999-го подписали договор о создании Союзного государства. Только в эффективность Содружества тогда мало кто верил, но Лукашенко был уверен.
В 1996 году Беларусь остановила экономический спад. В 2000 году первой из бывших советских республик превысила показатели 1990-го года. Сегодня же Беларусь входит в пятерку мировых экспортеров молочных продуктов. Карьерные самосвалы поставляют в 80 стран. Каждый десятый трактор на планете собран в Минске.
За 30 лет президентства Александр Лукашенко сохранил в себе главное – чуткость и заботу о простых людях, именно тех, кто когда-то поверил в него и доверяет сегодня.
Даже недруги Беларуси сейчас признают: Лукашенко мудрый и дальновидный политик. В мире его позицию учитывают, к слову прислушиваются, а порой и побаиваются, но главное – уважают.
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Когда Александр Лукашенко пришел к власти, в стране бушевали безработица, тотальный дефицит, инфляция и разрушенная экономика.
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