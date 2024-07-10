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Лукашенко провел деловую встречу с первой леди Зимбабве
10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал реализовать все договоренности с Зимбабве на встрече с первой леди африканской республики, передает телеканал «МИР 24».
Вместе с ней в Минск прибыли представители деловых кругов Зимбабве из разных сфер: горно-добывающей, сельско-хозяйственной, а также из банковского, информационного и туристического секторов. Все они – члены женской общественной организации.
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Вместе с ней в Минск прибыли представители деловых кругов республики из разных сфер.
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