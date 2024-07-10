Лукашенко провел деловую встречу с первой леди Зимбабве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал реализовать все договоренности с Зимбабве на встрече с первой леди африканской республики, передает телеканал «МИР 24».

Вместе с ней в Минск прибыли представители деловых кругов Зимбабве из разных сфер: горно-добывающей, сельско-хозяйственной, а также из банковского, информационного и туристического секторов. Все они – члены женской общественной организации.

«Мы ждем визит президента Зимбабве в Беларусь, окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии, в реализации задумок и планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны и посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси. И то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве», – отметил Александр Лукашенко.