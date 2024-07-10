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Законопроект о микрозаймах обсудили парламентарии и экономисты Беларуси
10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь меняет условия выдачи потребительских микрозаймов, законопроект обсудили парламентарии и ведущие экономисты страны. Об этом рассказали в Национальном банке республики, передает «МИР 24».
Главное новшество в том, что банки обязаны будут заранее информировать потребителя о повышении долговой нагрузки. Также в сделке сможет участвовать третья сторона.
Сейчас микрофинансовые организации выдают деньги на короткий срок и под процент выше, чем в банке. Если вовремя не отдать заем, долг стремительно вырастает. От этого и защитит новый закон.
«Предусматривается ограничение микрофинансовых организаций в аппетитах, в процентах. Соответственно, при получении микрозайма на срок до одного года процентные ставки не могут превышать сумму однократного объема, а если потребитель берет микрозайм на два года, – двукратного объема заемных средств», – объяснил член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Алексей Райко.
Микрозаймы часто берут
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Банки обязаны будут заранее информировать потребителя о повышении долговой нагрузки.
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