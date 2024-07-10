Законопроект о микрозаймах обсудили парламентарии и экономисты Беларуси

Сейчас микрофинансовые организации выдают деньги на короткий срок и под процент выше, чем в банке. Если вовремя не отдать заем, долг стремительно вырастает. От этого и защитит новый закон.

«Предусматривается ограничение микрофинансовых организаций в аппетитах, в процентах. Соответственно, при получении микрозайма на срок до одного года процентные ставки не могут превышать сумму однократного объема, а если потребитель берет микрозайм на два года, – двукратного объема заемных средств», – объяснил член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Алексей Райко.