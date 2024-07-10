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Законопроект о микрозаймах обсудили парламентарии и экономисты Беларуси

10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Законопроект о микрозаймах обсудили парламентарии и экономисты Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь меняет условия выдачи потребительских микрозаймов, законопроект обсудили парламентарии и ведущие экономисты страны. Об этом рассказали в Национальном банке республики, передает «МИР 24».

Главное новшество в том, что банки обязаны будут заранее информировать потребителя о повышении долговой нагрузки. Также в сделке сможет участвовать третья сторона.

Сейчас микрофинансовые организации выдают деньги на короткий срок и под процент выше, чем в банке. Если вовремя не отдать заем, долг стремительно вырастает. От этого и защитит новый закон.

«Предусматривается ограничение микрофинансовых организаций в аппетитах, в процентах. Соответственно, при получении микрозайма на срок до одного года процентные ставки не могут превышать сумму однократного объема, а если потребитель берет микрозайм на два года, – двукратного объема заемных средств», – объяснил член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Алексей Райко.

Микрозаймы часто берут для личных, семейных целей или на покупку жилья. Обычно это суммы до 600 тысяч белорусских, или 16 миллионов российских рублей. Потребительские кредиты и микрозаймы предоставляют 21 банк и 82 микрофинансовые организации.



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Банки обязаны будут заранее информировать потребителя о повышении долговой нагрузки.
 
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