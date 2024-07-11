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Как изменилась Беларусь за 30 лет президентства Лукашенко?
11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь празднует
Тогда за пост боролись шесть человек. Уже в первом туре лидером стал Александр Лукашенко, а во втором он победил. Более 80% белорусов проголосовали за молодого человека, который сказал: «Я отведу страну от пропасти». После развала СССР республика оказалась в глубоком экономическом и политическом кризисе. Нужны были срочные меры по восстановлению страны, где еще процветал и бандитизм.
Белорусский лидер ввел в стране антикризисное управление, занялся восстановлением сельского хозяйства и промышленности. На сегодня в Беларуси самый низкий уровень инфляции среди стран Содружества – не более 6 %. Республика не только стала ядерной и космической страной, но и взяла курс на инновационную экономику. Александр Лукашенко будет участвовать и в будущих выборах. Они пройдут в 2025 году.
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После развала СССР нужны были срочные меры по восстановлению страны.
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