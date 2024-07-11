Как изменилась Беларусь за 30 лет президентства Лукашенко?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь празднует юбилей президентства – 30 лет назад республика приняла судьбоносное решение. За это время страна достигла небывалого развития. Так прокомментировала первые выборы президента в 1994 году председатель Совета Республики Наталья Качанова, передает телеканал «МИР 24».

Тогда за пост боролись шесть человек. Уже в первом туре лидером стал Александр Лукашенко, а во втором он победил. Более 80% белорусов проголосовали за молодого человека, который сказал: «Я отведу страну от пропасти». После развала СССР республика оказалась в глубоком экономическом и политическом кризисе. Нужны были срочные меры по восстановлению страны, где еще процветал и бандитизм.

«Именно глава государства, когда пришел на этот пост, стал президентом, именно он принимал те решения, которые позволяли нам, сотрудникам органов внутренних дел, обеспечивать охрану внутреннего порядка. Было много угроз, нападений, убивали семьи, убивали сотрудников внутренних дел», – рассказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Белорусский лидер ввел в стране антикризисное управление, занялся восстановлением сельского хозяйства и промышленности. На сегодня в Беларуси самый низкий уровень инфляции среди стран Содружества – не более 6 %. Республика не только стала ядерной и космической страной, но и взяла курс на инновационную экономику. Александр Лукашенко будет участвовать и в будущих выборах. Они пройдут в 2025 году.