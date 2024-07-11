«Хочу такого бухгалтера, с которым буду спать спокойно». Какими качествами должен сегодня обладать финансовый специалист, чтобы быть полезным бизнесу

Источник материала: ProBusiness



Фото: meizugid.ru

Предприниматели — это зачастую чистые визионеры, которые отлично видят, куда нужно идти, но плохо разбираются в цифрах и прочей рутине бизнеса. Это для них «скучно». Однако построить прибыльное дело без цифр крайне трудно. Так что без хорошего бухгалтера не обойтись. Но как его искать и какими качествами он должен обладать? Заместитель директора кадрового агентства «Коллекция Открытий» Людмила Снегирева раскрыла все секреты во время «НАЛОГОВОГО ПРАКТИКУМА TAX DAY 2024».

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Важность главного бухгалтера и его задачи

— Бухгалтер — это статист или творец-прорицатель будущей жизни компании? Если посмотреть на суть работы, то творчеством там, конечно, не пахнет. Да, во время отчетов бухгалтер — царь и бог, но во все остальные дни он рабочая лошадка…

Но, знаете, в наше агентство недавно обращался клиент. Спрашиваем, что же ему нужно, какие требования он предъявляет к главному бухгалтеру. И руководитель отвечает: «Людмила, у меня все очень просто. Хочу такого бухгалтера, с которым я буду спать спокойно. Больше ничего не надо». Думаю, эта фраза максимально раскрывает всю важность персоны главного бухгалтера в бизнесе.





А вот, какие задачи такой важный специалист должен решать:

Обеспечение финансовой стабильности. Именно главный бухгалтер является стражем финансовой дисциплины, четко отслеживает все, что происходит в компании сейчас и в ближайшей перспективе.

Именно главный бухгалтер является стражем финансовой дисциплины, четко отслеживает все, что происходит в компании сейчас и в ближайшей перспективе. Соответствие законодательству. У нас очень часто изменяется законодательство. И если бухгалтер не умеет или некачественно его отслеживает, это чревато большими проблемами для компании.

У нас очень часто изменяется законодательство. И если бухгалтер не умеет или некачественно его отслеживает, это чревато большими проблемами для компании. Планирование и бюджетирование. Если главный бухгалтер занимается только статистикой текущего периода, вряд ли компания сможет быть успешной. Необходимо планировать, что будет завтра, понимать, какие будут расходы и какие (а главное — откуда) доходы.

Если главный бухгалтер занимается только статистикой текущего периода, вряд ли компания сможет быть успешной. Необходимо планировать, что будет завтра, понимать, какие будут расходы и какие (а главное — откуда) доходы. Контроль затрат и повышение эффективности. Сегодня есть много разных переменных, которые влияют на эффективность бизнеса. И получать прибыль — крайне тяжело для любой компании. Поэтому контроль затрат, оптимизация внутренних процессов компании через тщательный учет — это одна из важных задач главного бухгалтера.

Сегодня есть много разных переменных, которые влияют на эффективность бизнеса. И получать прибыль — крайне тяжело для любой компании. Поэтому контроль затрат, оптимизация внутренних процессов компании через тщательный учет — это одна из важных задач главного бухгалтера. Информационная поддержка руководства. Любые стратегические и даже тактические решения невозможно принять, не имея аналитики и понимания, какие суммы есть на счетах, какие у вас перспективы, достаточно ли собственных оборотных средств для конкретных целей и так далее.

Любые стратегические и даже тактические решения невозможно принять, не имея аналитики и понимания, какие суммы есть на счетах, какие у вас перспективы, достаточно ли собственных оборотных средств для конкретных целей и так далее. Управление рисками. Понимание, как быстро и правильно реагировать на то, что может произойти в нашей стране или мире.

Ситуация на рынке труда

А теперь немного аналитики рынка труда, чтобы вы поняли, насколько сегодня востребованы бухгалтеры в Беларуси. Я сравнила два периода — январь-май 2023 и 2024 годов.

Оказалось, что во всех регионах Беларуси произошло серьезное снижение количества вакансий в сфере бухгалтерского учета — на 16%. Зато количество резюме выросло на 18%.





Подробные данные динамики вакансий и резюме показывают, что рынок действительно штормит:









Лично я сделала из этой статистики несколько важных выводов, которые бизнесу стоит учитывать:

Вакансий сильно меньше, чем резюме. С одной стороны, для нанимателя это хорошо: есть возможность выбора. Но качество этих резюме, профессионализм соискателей тоже снижается.

С одной стороны, для нанимателя это хорошо: есть возможность выбора. Но качество этих резюме, профессионализм соискателей тоже снижается. При этом есть стабильность спроса. Бухгалтеры так же востребованы, как и менеджеры по продажам.





Высокая адаптивность профессионалов. Требования к кандидатам от нанимателей увеличиваются, становятся более жесткими и категоричными. И бухгалтеры умеют подстраиваться под новые требования, разные специфики бизнеса, тщательно следят за налоговым законодательством, за всеми изменениями, которые происходят в той или иной отрасли. Это позитивная тенденция.

Требования к кандидатам от нанимателей увеличиваются, становятся более жесткими и категоричными. И бухгалтеры умеют подстраиваться под новые требования, разные специфики бизнеса, тщательно следят за налоговым законодательством, за всеми изменениями, которые происходят в той или иной отрасли. Это позитивная тенденция. Наниматели зацикливаются на специализации и узких профессиональных навыках. А вот это уже негативный тренд. Наниматель, работающий в какой-то определенной специфике бизнеса (скажем, в ретейле) обязательно будет рассматривать только бухгалтеров из ретейла. Но не только ретейловский опыт важен: люди из смежных сфер могут легко переходить в другие отрасли, но большинство наших клиентов в этом вопросе принципиальны.

А вот это уже негативный тренд. Наниматель, работающий в какой-то определенной специфике бизнеса (скажем, в ретейле) обязательно будет рассматривать только бухгалтеров из ретейла. Но не только ретейловский опыт важен: люди из смежных сфер могут легко переходить в другие отрасли, но большинство наших клиентов в этом вопросе принципиальны. Высокая конкуренция. Это проблема и для нанимателей, и для соискателей: одни думают, как заполучить качественного кандиадата или переманить у конкурентов хорошего специалиста, а соискатели вынуждены подтверждать свою конкурентоспособность.





Портрет хорошего современного главного бухгалтера

Исходя из таких тенденций на рынке, можно составить портрет хорошего современного главного бухгалтера. Я выделила 10 важных черт и навыков такого специалиста:

Адаптироваться к изменениям. Повторюсь, что быстрая адаптация в условиях постоянной неопределенности важна для спокойного анализа ситуации и принятия взвешенных решений.

Повторюсь, что быстрая адаптация в условиях постоянной неопределенности важна для спокойного анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Умение оптимизировать процессы. Удивительно? А я уверена: бухгалтер оцифровывает все, что происходит в компании, — значит структурирует бизнес-процессы и может помочь в улучшении работы компании.

Удивительно? А я уверена: бухгалтер оцифровывает все, что происходит в компании, — значит структурирует бизнес-процессы и может помочь в улучшении работы компании. Мыслить стратегически. Анализируя текущую информацию, бухгалтер должен предвидеть будущее. Именно он отвечает за то, чтобы компании всегда хватало денег.

Анализируя текущую информацию, бухгалтер должен предвидеть будущее. Именно он отвечает за то, чтобы компании всегда хватало денег. Иметь навык решения проблем. Решать проблемы спокойно, логично, без резких движений — важнейший навык любого специалиста, но бухгалтера — в особенности. Эмоциональная стабильность и спокойствие главного бухгалтера дают стабильность и спокойствие руководителю, а значит и бизнесу.



