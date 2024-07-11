Телеграм-каналы из Беларуси смогут зарабатывать с Рекламной сетью Яндекса

Источник материала: ProBusiness





Яндекс открыл инструмент монетизации с помощью рекламы для телеграм-каналов из Беларуси. Реклама выглядит как обычный пост с картинкой, видео и ссылкой, например, на сайт рекламодателя. Нейросети Яндекса подбирают рекламу с учетом контента и тематики канала. Все рекламные посты проходят строгую модерацию.

Владелец телеграм-канала сам настраивает дни и время выхода рекламы, а публикует эти посты разработанный Яндексом бот. В день можно размещать до 3 рекламных постов при наличии нерекламного контента между ними. Это помогает сохранять лояльность подписчиков канала и эффективность рекламы.

Партнерами Рекламной сети Яндекса могут стать каналы с аудиторией от 2000 подписчиков. Чтобы начать зарабатывать на рекламе, достаточно зарегистрироваться на сайте и дождаться модерации канала.

«Для небольших каналов монетизация от Яндекса может стать основным источником дохода, а для более крупных — дополнительным. Мы видим спрос на рекламу в белорусских телеграм-каналах как со стороны рекламодателей из Беларуси, так и из России», — отмечает руководитель службы разработки рекламных продуктов и инвентаря «Яндекс Рекламы» Антон Скорняков.

Телеграм-канал «Belarushockey.com | Страница хоккея Беларуси» начал тестировать монетизацию от Яндекса одним из первых в республике. По словам владельца канала Виктора Ореховского, на данный момент Яндекс приносит около 25% дохода канала от рекламы. «До этого нам приходилось искать контакты рекламодателей самим — теперь же мы можем сосредоточиться на развитии канала. Яндекс сам находит рекламу. Также удобно, что в настройках можно исключать тематики. Я бы рекомендовал размещать 2—3 рекламных поста в день, если в канале выходит достаточно публикаций».

Яндекс начал тестировать инструмент монетизации телеграм-каналов в июле 2023 года. Российские телеграм-каналы за год заработали с помощью РСЯ более $8,6 млн* (более 760 млн российских рублей). Сегодня доход от рекламы с помощью нового инструмента получают более 6000 каналов. По опыту российских площадок, заработок канала с аудиторией 2 тысячи подписчиков может составлять $409 в месяц (36 тысяч российских рублей), а канала с 13 тысячами подписчиков — $1329 в месяц (117 тысяч российских рублей) при условии выхода двух рекламных постов в день.

Рекламу в Telegram через Яндекс Директ за год протестировали около 15 тысяч рекламодателей. Этот инструмент востребован как у крупного и среднего бизнеса, так и у малых предпринимателей. Самые кликабельные тематики рекламных постов — недвижимость, авто, образование.

*Суммы в российских рублях для удобства переведены в доллары США по официальному курсу Банка России на 10 июля 2024 года — 88,0031 рубля за 1 доллар США.