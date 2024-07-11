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Журналисты из стран ШОС посетили мемориальный комплекс «Хатынь»
11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Журналисты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Траурное молчание туристов прерывает лишь звон колоколов. В мемориальном комплексе «Хатынь» он слышен каждые 30 секунд.
Об этой трагедии со школьной скамьи знает каждый белорус. В огне погибли 149 человек. Половина из них дети. В память об убитых мирных жителях здесь возвели мемориальный комплекс.
«Все эти деревни были уничтожены почти по одному и тому же сценарию – людей загоняли в сараи, а сараи сжигали», – рассказала экскурсовод.
И таких деревень в стране около десяти тысяч. Из них больше 200 повторили судьбу Хатыни. Во время экскурсии иностранные журналисты уточняют каждую деталь. Говорят, место вызывает сильные эмоции.
«Это уникальный памятник. Он не воинам-освободителям, а простым погибшим людям, детям. Это вызывает очень большое одобрение, уважение. Это пример для других стран, для других государств, что не надо переписывать историю, не надо забывать», – подчеркнула журналист из Узбекистана Юлия Логвина.
Жителям многих стран «шанхайской десятки» скорбь белорусского народа знакома. Память о великой войне общая, говорит журналист из Казахстана Нарымбек Исмагулов. На фронт ушли миллион 200 тысяч его соотечественников, и каждый второй погиб.
В те годы перед военными медиками стояла непосильная задача. Лекарств на фронте не хватало. В современной Беларуси фармотрасль работает как надо. В том числе благодаря партнерам по ШОС, которые помогают с импортозамещением западных компонентов.
Подход к любой сфере жизни у белорусов серьезный, отметили журналисты из Ирана. В стране чтут историю и культуру, но при этом активно развивают науку и промышленность. Для стран «шанхайской десятки» это лучшие показатели экономического роста.
Беларусь присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества 4 июля.
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Подход к любой сфере жизни у белорусов серьезный, отметили журналисты из Ирана. В стране чтут историю и культуру, но при этом активно развивают науку и...
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