Витебск окунулся в фестивальный ритм перед открытием «Славянского базара»

«Из разных стран приезжают люди. Некоторые говорят на английском через переводчика, совершенно разные люди. Приходят всевозможные коллективы, артисты, подтанцовка звезд. Самые знаменитые присылают свои фотографии, и мы их аккредитовываем без присутствия здесь», – рассказала фотооператор службы аккредитации Анастасия Люцкая.

Служба аккредитации работает круглосуточно. Старожилам фестиваля выдают особый документ – васильковый паспорт. Чтобы получить его, нужно посетить «Славянский базар» 14 раз подряд.

«На паспорт ставится специальная виза. В следующие годы его можно использовать, то есть каждый год ставится отдельная виза», – пояснил сотрудник службы аккредитации Елисей Васенда.

Всего более 500 журналистов из 11 стран. В этом году место для их работы модернизировали. Здесь стало больше света, появилось современное оборудование.

«Он не изменился геометрически, но он изменился в новых материалах, здесь более тысячи квадратных метров стекла, более 30 километров светодиодной ленты. Два года уже наш концертный зал находится в ремонте. Последние полгода это была внутренняя отделка», – отметил директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.

Главная сцена праздника музыки – летний амфитеатр – уже приняла у себя зрителей и артистов. На ней прошли первые сольные концерты. Торжественный старт фестивалю здесь даст президент Беларуси. Выступят российские и белорусские звезды. В этом году на «Славянский базар» приедут гости примерно из 40 стран мира.