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Витебск окунулся в фестивальный ритм перед открытием «Славянского базара»

12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи белорусов и гостей Витебска в ожидании главного культурного события лета. В городе на Двине уже через пару часов стартует «Славянский базар». Он проходит в 33-й раз. Артисты, вокалисты, актеры ждали фестиваль весь год, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

«Славянский базар» для всех участников начинается в службе аккредитации. Здесь можно получить специальный бейдж. Он становится пропуском на все фестивальные локации. Но, как на любой документ, сначала нужно сфотографироваться.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА
Журналисты, участники конкурсов, именитые певцы. Здесь получают аккредитацию более тысячи человек за день. Всего фестиваль примет более шести тысяч участников со всего мира – от Индии до Колумбии. Дебютант – Южно-Африканская Республика.

«Из разных стран приезжают люди. Некоторые говорят на английском через переводчика, совершенно разные люди. Приходят всевозможные коллективы, артисты, подтанцовка звезд. Самые знаменитые присылают свои фотографии, и мы их аккредитовываем без присутствия здесь», – рассказала фотооператор службы аккредитации Анастасия Люцкая.

Служба аккредитации работает круглосуточно. Старожилам фестиваля выдают особый документ – васильковый паспорт. Чтобы получить его, нужно посетить «Славянский базар» 14 раз подряд.

«На паспорт ставится специальная виза. В следующие годы его можно использовать, то есть каждый год ставится отдельная виза», – пояснил сотрудник службы аккредитации Елисей Васенда.

Всего более 500 журналистов из 11 стран. В этом году место для их работы модернизировали. Здесь стало больше света, появилось современное оборудование.

«Он не изменился геометрически, но он изменился в новых материалах, здесь более тысячи квадратных метров стекла, более 30 километров светодиодной ленты. Два года уже наш концертный зал находится в ремонте. Последние полгода это была внутренняя отделка», – отметил директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.

Главная сцена праздника музыки – летний амфитеатр – уже приняла у себя зрителей и артистов. На ней прошли первые сольные концерты. Торжественный старт фестивалю здесь даст президент Беларуси. Выступят российские и белорусские звезды. В этом году на «Славянский базар» приедут гости примерно из 40 стран мира.



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Теги: Витебск
 
 
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Тысячи белорусов и гостей города ожидают открытия главного культурного события лета.
 
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