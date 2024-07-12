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Витебск окунулся в фестивальный ритм перед открытием «Славянского базара»
12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тысячи белорусов и гостей Витебска в ожидании главного культурного события лета. В городе на Двине уже через пару часов стартует
«Славянский базар» для всех участников начинается в службе аккредитации. Здесь можно получить специальный бейдж. Он становится пропуском на все фестивальные локации. Но, как на любой документ, сначала нужно сфотографироваться.
«Из разных стран приезжают люди. Некоторые говорят на английском через переводчика, совершенно разные люди. Приходят всевозможные коллективы, артисты, подтанцовка звезд. Самые знаменитые присылают свои фотографии, и мы их аккредитовываем без присутствия здесь», – рассказала фотооператор службы аккредитации Анастасия Люцкая.
Служба аккредитации работает круглосуточно. Старожилам фестиваля выдают особый документ – васильковый паспорт. Чтобы получить его, нужно посетить «Славянский базар» 14 раз подряд.
«На паспорт ставится специальная виза. В следующие годы его можно использовать, то есть каждый год ставится отдельная виза», – пояснил сотрудник службы аккредитации Елисей Васенда.
Всего более 500 журналистов из 11 стран. В этом году место для их работы модернизировали. Здесь стало больше света, появилось современное оборудование.
Главная сцена праздника музыки – летний амфитеатр – уже приняла у себя зрителей и артистов. На ней прошли первые сольные концерты. Торжественный старт фестивалю здесь даст президент Беларуси. Выступят российские и белорусские звезды. В этом году на «Славянский базар» приедут гости примерно из 40 стран мира.
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Тысячи белорусов и гостей города ожидают открытия главного культурного события лета.
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