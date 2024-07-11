Молодежные отряды из Беларуси отправились строить продолжение БАМа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские молодежные отряды отправились на Всероссийскую студенческую стройку. Всего помогать уехали 48 юношей и девушек. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ветровка, термос и белорусский флаг – в рюкзаке Максима Ражанца, кроме личных вещей, есть сувениры от Белорусского союза молодежи. Их он передаст студентам, которые вместе с ним будут работать на железной дороге в Смидовиче. Это продолжение самой известной всесоюзной стройки – БАМа.

«В 2022 году мы попали на международную студенческую стройку «Кузбасс-2022», где строили волейбольную арену. А в 2023 году мы попали на республиканский межпрофильный трудовой проект «Тракторостроитель-2023», где стали лучшим отрядом проекта», – рассказал студент Полоцкого университета Максим Ражанец.

В своих силах уверен и студент Владимир Могиленко. В этом году на Всероссийской стройке он мастер – будет помогать новичкам. Плечом к плечу с белорусскими студентами будут работать также и молодые люди из стран Содружества.