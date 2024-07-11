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Молодежные отряды из Беларуси отправились строить продолжение БАМа

11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежные отряды из Беларуси отправились строить продолжение БАМа
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусские молодежные отряды отправились на Всероссийскую студенческую стройку. Всего помогать уехали 48 юношей и девушек. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ветровка, термос и белорусский флаг – в рюкзаке Максима Ражанца, кроме личных вещей, есть сувениры от Белорусского союза молодежи. Их он передаст студентам, которые вместе с ним будут работать на железной дороге в Смидовиче. Это продолжение самой известной всесоюзной стройки – БАМа.

«В 2022 году мы попали на международную студенческую стройку «Кузбасс-2022», где строили волейбольную арену. А в 2023 году мы попали на республиканский межпрофильный трудовой проект «Тракторостроитель-2023», где стали лучшим отрядом проекта», – рассказал студент Полоцкого университета Максим Ражанец.

В своих силах уверен и студент Владимир Могиленко. В этом году на Всероссийской стройке он мастер – будет помогать новичкам. Плечом к плечу с белорусскими студентами будут работать также и молодые люди из стран Содружества.

«Ожидаем провести незабываемое лето, приобрести новый опыт, так как железная дорога – это серьезный вклад не только нашей страны, но и наших братьев», – отметил студент Полоцкого университета Владимир Могиленко.

Перед отправкой на стройку все прошли специальное обучение. Теперь студенты – монтеры путей третьего разряда. Всего на железной дороге пробудут 53 дня. Режим работы нетипичный.

«Это дороги действующие. И понятно, когда идут поезда, они проводят подготовительные работы. Но будут периоды, когда сообщения не будет, тогда ребята будут усиленно работать. И, например, если одни будут жить в стационарном рабочем поселке, то другие прямо на колесах. У них там и столовая, и купе, где разместятся, и душ», – рассказала командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

Некоторые студенческие отряды из России уже приехали в Беларусь. Молодые люди из Пензы и Воронежа уже приступили к работе в Витебской области. А на Всебелорусской молодежной стройке в Бресте помогают студенты из Кирова и Республики Татарстан.

Первые белорусские студотряды приехали в Россию в 2010 году. Они трудились на реконструкции и строительстве олимпийских объектов в Сочи.



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Теги: Брест
 
 
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Перед отправкой на стройку все прошли специальное обучение. Теперь студенты – монтеры путей третьего разряда.
 
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