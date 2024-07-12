Праздник музыки: официальный старт «Славянскому базару» дал президент Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске официально открылся « Славянский базар ». В этом году он проходит в 33-й раз. Город уже наполнился фестивальным ритмом: зазвучала музыка, открылись фуд-корты и развлекательные площадки. Витебск стал местом притяжения для артистов, танцоров, мастеров, а на главной сцене – в Летнем амфитеатре – проходит масштабный праздничный концерт. Там находится и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Витебск принимает своих гостей весело и шумно. «Славянский базар» умеет удивлять. В городе открылись десятки новых локаций для развлечения, но одну традицию «Славянский базар» все-таки потерял. В этом году без дождей, жарко – плюс 30, поэтому жители города и его гости весь день гуляли, а вечером собрались в Летнем амфитеатре.

На сценической площадке уже зазвучали фанфары «Славянского базара». Торжественный старт празднику дал президент Александр Лукашенко. Это уже традиция, которая повторяется из года в год. В зале – белорусы и гости со всего мира. Кроме зрителей, в этом году на праздник музыки аккредитовали более шести тысяч участников, а из Минска и Москвы даже пришлось запустить дополнительные поезда. Увидеть фестиваль приехали первые леди Нигерии, Зимбабве, Кыргызстана. Присутствуют и представители стран ШОС. Их приветствовал и глава государства.

«Наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства. Вы это почувствуете. Нынешний форум собрал единомышленников из более чем 30 стран: от России до Индии, от Китая до Колумбии. Мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран ШОС – теперь уже и нашей организации. Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развитие человечества на принципах равноправия, уважения и созидания», – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко вручил несколько премий. Награду получил победитель детского музыкального конкурса «Витебск». В этом году им стал юный вокалист из Узбекистана, а специальный приз «Через искусство – к миру и взаимопониманию» вручили Григорию Лепсу. Певец стал обладателем именной звезды на Аллее славы за несколько часов до открытия. Вышел к журналистам под хит «Водопадом».

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