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Праздник музыки: официальный старт «Славянскому базару» дал президент Беларуси
12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске официально открылся «
Витебск принимает своих гостей весело и шумно. «Славянский базар» умеет удивлять. В городе открылись десятки новых локаций для развлечения, но одну традицию «Славянский базар» все-таки потерял. В этом году без дождей, жарко – плюс 30, поэтому жители города и его гости весь день гуляли, а вечером собрались в Летнем амфитеатре.
На сценической площадке уже зазвучали фанфары «Славянского базара». Торжественный старт празднику дал президент Александр Лукашенко. Это уже традиция, которая повторяется из года в год. В зале – белорусы и гости со всего мира. Кроме зрителей, в этом году на праздник музыки аккредитовали более шести тысяч участников, а из Минска и Москвы даже пришлось запустить дополнительные поезда. Увидеть фестиваль приехали первые леди Нигерии, Зимбабве, Кыргызстана. Присутствуют и представители стран ШОС. Их приветствовал и глава государства.
Александр Лукашенко вручил несколько премий. Награду получил победитель детского музыкального конкурса «Витебск». В этом году им стал юный вокалист из Узбекистана, а специальный приз «Через искусство – к миру и взаимопониманию» вручили Григорию Лепсу. Певец стал обладателем именной звезды на Аллее славы за несколько часов до открытия. Вышел к журналистам под хит «Водопадом».
Билеты на открытие фестиваля раскупили еще в марте. В зале не осталось свободных мест. На сцену выйдут белорусские и российские звезды: Дима Билан, Михаил Шуфутинский, Ани Лорак, Олег Газманов, Александр Солодуха, Алена Ланская, Наталья Подольская. Всего несколько десятков артистов. Концерт продлится несколько часов.
А 12 июля на «Славянском базаре» стартуют дни Союзного государства и молодежи. В городе пройдут концерты с народным колоритом, торжественные шествия. Впервые откроется площадка национальных культур стран ШОС. Беларусь вступила в эту организацию неделю назад. Праздник в Витебске набирает обороты.
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Впервые заработает площадка национальных культур стран ШОС. Беларусь в нее вступила неделю назад.
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