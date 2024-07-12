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«Славянский базар» в Витебске: какие сюрпризы подготовили организаторы фестиваля?
12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Старт «Славянскому базару» дали весело и шумно. Торжественно открыл фестиваль президент Беларуси Александр Лукашенко. Это уже традиция.
На сцене бессменная ведущая фестивальных концертов Елена Спиридович. В этом году компанию на сцене ей составили Таисия Повалий и Владимир Березин. Они здесь уже не в первый раз.
Главную площадку «Славянского базара» – летний амфитеатр – в этом году модернизировали. Отдельные секции теперь двигаются, благодаря этому у артистов и режиссеров становится еще больше возможностей показать незабываемое шоу. Новшества есть и в зрительном зале.
Репетиции здесь проходили уже несколько дней. Особое внимание уделили световому и звуковому оборудованию. Шоу готовят не только для зрителей в зале, но и для телеаудитории. Обязательно замеряют децибелы.
Вошел в фестивальный ритм и город. Развернули десятки развлекательных площадок, лавок с сувенирами и поделками народных умельцев, а также фуд-корты. Витебск стал точкой притяжения для гостей со всего мира.
«Я из Калуги. Интересно посмотреть, концерты, людей, пообщаться», – рассказала гостья фестиваля.
На фестивале начинаются Дни Союзного государства и молодежи. Праздник с народным колоритом развернется на открытых площадках города. Вечером в амфитеатре – концерт белорусских и российских вокалистов и танцоров. Волнительный день предстоит участникам конкурса эстрадной песни. Их ждет жеребьевка.
Впервые на «Славянском базаре» заработает площадка национальных культур стран ШОС. Беларусь вступила в организацию чуть более недели назад.
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Праздник официально открыли накануне. Торжественная церемония и масштабный гала-концерт прошли в летнем амфитеатре.
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