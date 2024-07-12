«Славянский базар» в Витебске: какие сюрпризы подготовили организаторы фестиваля?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» в Витебске стартуют Дни Союзного государства и молодежи. Праздник официально открыли накануне. Торжественная церемония и масштабный гала-концерт прошли на главной сценической площадке – в летнем амфитеатре. К зрителям вышли десятки звезд белорусской и российской эстрады, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Старт «Славянскому базару» дали весело и шумно. Торжественно открыл фестиваль президент Беларуси Александр Лукашенко. Это уже традиция.

«Открытие «Славянского базара» в Витебске – это всегда время триумфа деятелей культуры, чье творчество объединяет страны и народы. Мы вручаем главную премию фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию», премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы людям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России», – отметил Лукашенко.

На сцене бессменная ведущая фестивальных концертов Елена Спиридович. В этом году компанию на сцене ей составили Таисия Повалий и Владимир Березин. Они здесь уже не в первый раз.

«Я был первым ведущем в 1992 году и все 33 года я с легкими перерывами по объективным причинам постоянный ведущий «Славянского базара». Этот фестиваль дает всегда то, чего в жизни не хватает – теплоты, искренности, духовности, душевности, любви», – рассказал диктор, актер, тележурналист Владимир Березин.

Главную площадку «Славянского базара» – летний амфитеатр – в этом году модернизировали. Отдельные секции теперь двигаются, благодаря этому у артистов и режиссеров становится еще больше возможностей показать незабываемое шоу. Новшества есть и в зрительном зале.

«Это мультимедийные устройства, которые будут создавать видео, свет, свет в зале за зрителем. У нас здесь сборные концерты, различные по содержанию, с множеством артистов, коллективов», – рассказал технический директор фестиваля искусств «Славянский базар» Алексей Одаренко.

Репетиции здесь проходили уже несколько дней. Особое внимание уделили световому и звуковому оборудованию. Шоу готовят не только для зрителей в зале, но и для телеаудитории. Обязательно замеряют децибелы.

«Больше 100. Я скажу так, потому что остальное будет превышать санитарные нормы. В зале должно быть понятно, слышно и в тоже время комфортно», – рассказал главный звукорежиссер Руслан Стабровский.

Вошел в фестивальный ритм и город. Развернули десятки развлекательных площадок, лавок с сувенирами и поделками народных умельцев, а также фуд-корты. Витебск стал точкой притяжения для гостей со всего мира.

«Я из Калуги. Интересно посмотреть, концерты, людей, пообщаться», – рассказала гостья фестиваля.

«В первый раз, случилось это достаточно спонтанно, вчера за два часа собрались и купили билеты. Празднично, насыщенно, все будто горят какой-то надеждой, какой-то радостью», – поделился гость фестиваля.

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