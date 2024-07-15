Город мастеров открылся на фестивале «Славянский базар» в Витебске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» открылся город мастеров. Свои торговые точки на фестивальных улицах представили сотни ремесленников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Народные умельцы предлагают товары на любой вкус. Артур Дорошкевичус гордится своей галереей. Они пишет копии знаменитых полотен. Работа над одной картиной может занять несколько месяцев. Цена соответствующая – до двух тысяч белорусских или 55 тысяч российских рублей.

«Кто понимает, у кого есть деньги, тот покупает. Это недешевые работы. В этой технике больше никто не работает», – рассказал Артур Дорошкевичус.

В городе мастеров есть сувениры и подешевле. В топе у туристов броши, подвески или брелоки в виде василька. Этот цветок – и национальный символ Беларуси, и главная эмблема «Славянского базара».

«У меня васильки из дерева, ручная роспись и сверху ювелирная смола для более стойкого блеска. Больше 200 штук. Это в процессе все к «Славянскому базару» готовилось», – поделилась ремесленница Мария Васильева.

Изделия ручной работы всегда пользуются особым спросом у посетителей. Елена Матылевич делает бижутерию с гальваническим покрытием: листья деревьев, цветы и ветки покрывает пластичным металлом.

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