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Город мастеров открылся на фестивале «Славянский базар» в Витебске

15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Город мастеров открылся на фестивале «Славянский базар» в <a href=Витебске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

На «Славянском базаре» открылся город мастеров. Свои торговые точки на фестивальных улицах представили сотни ремесленников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Народные умельцы предлагают товары на любой вкус. Артур Дорошкевичус гордится своей галереей. Они пишет копии знаменитых полотен. Работа над одной картиной может занять несколько месяцев. Цена соответствующая – до двух тысяч белорусских или 55 тысяч российских рублей.

«Кто понимает, у кого есть деньги, тот покупает. Это недешевые работы. В этой технике больше никто не работает», – рассказал Артур Дорошкевичус.

В городе мастеров есть сувениры и подешевле. В топе у туристов броши, подвески или брелоки в виде василька. Этот цветок – и национальный символ Беларуси, и главная эмблема «Славянского базара».

«У меня васильки из дерева, ручная роспись и сверху ювелирная смола для более стойкого блеска. Больше 200 штук. Это в процессе все к «Славянскому базару» готовилось», – поделилась ремесленница Мария Васильева.

Изделия ручной работы всегда пользуются особым спросом у посетителей. Елена Матылевич делает бижутерию с гальваническим покрытием: листья деревьев, цветы и ветки покрывает пластичным металлом.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА
«Медь, когда осаждается на предмет, полностью повторяет всю фактуру листка, то есть все эти жилочки, прожилочки, форма – все остается настоящим. Это природа, запечатленная в меди», – отметила ремесленница Елена Матылевич.

Отдельного внимания заслуживают и фуд-корты. Аромат шашлыка пробуждает аппетит, повара рекомендуют сначала попробовать национальную белорусскую кухню и только потом блюда других стран.

«Мы приехали из России, из города Калуга, продаем копченые в смокере свинину, говядину, птицу, рыбу, ножки утиные. Все делаем здесь, на месте, и коптим все на дровах. Очень-очень вкусно все получается», – объяснил повар Иван Батаев.

14 июля на «Славянском базаре» – суперфинал. В летнем амфитеатре выберут победителя международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Во втором отделении выступят известные вокалисты.



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Теги: Витебск
 
 
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Торговые точки представили сотни ремесленников, они предлагают товары на любой вкус.
 
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