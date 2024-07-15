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«Славянский базар»: Международный конкурс молодых исполнителей завершается в Витебске
15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершается
Волновались и участники, и зрители. Победить в конкурсе шансы были у всех вокалистов. Днем ранее они уже прошли первый этап. Пели славянские хиты, а на закрытии фестиваля исполнили известные мировые композиции.
Вокалисты приехали из 15 стран. Это представители СНГ, Европы, Южной Америки. Впервые выступает певец из Южно-Африканской Республики. Жюри тоже международное. Оценивали вокальные данные молодых исполнителей мэтры из Беларуси, Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России. Возглавила судейский корпус казахстанская певица Роза Рымбаева.
«Это не спорт, лучше не тот, кто прокричит, возьмет высокую ноту, а тот, кто прочувствует. Наши вибрации совпали с мнением зрителей, люди зажигали огоньки, и мы поняли, что все-таки музыка не имеет границ, она объединяет, она побеждает», –подчеркнула член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Зара.
В первый конкурсный день участники пели под аккомпанемент президентского оркестра. Привыкали к масштабам и сцене. Настрой на победу был у всех.
Во втором отделении концерта выступили знаменитые белорусские и российские исполнители Любовь Успенская, Виктория Алешко, Зара, Ани Лорак, ТЕО, Ольга Рыжикова и другие.
Главная награда за победу в конкурсе – денежная премия и «Золотая лира». Эта статуэтка – символ древнегреческого инструмента. Своего фаворита выбрал и телеканал «МИР». Присудил премию «Песни – путь к содружеству».
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Вокалисты приехали из 15 стран. Это представители СНГ, стран Европы и Южной Америки. Впервые выступил певец из Южно-Африканской Республики.
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