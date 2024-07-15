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«Славянский базар»: Международный конкурс молодых исполнителей завершается в Витебске

15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершается «Славянский базар». Почти неделю Витебск жил концертами, танцевальными шоу и ярмарками. Финальный аккорд праздника – второй день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Таланты выступили в летнем амфитеатре. На главной концертной площадке побывала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Волновались и участники, и зрители. Победить в конкурсе шансы были у всех вокалистов. Днем ранее они уже прошли первый этап. Пели славянские хиты, а на закрытии фестиваля исполнили известные мировые композиции.

Вокалисты приехали из 15 стран. Это представители СНГ, Европы, Южной Америки. Впервые выступает певец из Южно-Африканской Республики. Жюри тоже международное. Оценивали вокальные данные молодых исполнителей мэтры из Беларуси, Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России. Возглавила судейский корпус казахстанская певица Роза Рымбаева.

«Единое у нас мнение было на счет наших лидеров, которых мы вчера отметили. У участников единственный минус. У всех задача, раз конкурс, – показать свои высокие ноты, звук сильнейший. Вот пережали, много перегибов, а надо жить в этой музыке, раствориться», – отметила председатель жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Роза Рымбаева.

«Это не спорт, лучше не тот, кто прокричит, возьмет высокую ноту, а тот, кто прочувствует. Наши вибрации совпали с мнением зрителей, люди зажигали огоньки, и мы поняли, что все-таки музыка не имеет границ, она объединяет, она побеждает», –подчеркнула член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Зара.

В первый конкурсный день участники пели под аккомпанемент президентского оркестра. Привыкали к масштабам и сцене. Настрой на победу был у всех.

«Ставки делаю на очень хорошую оценку на самом деле. Сегодня я буду исполнять песню «Карузо» композитора Лучо Далла, она очень отличается от предыдущей песни тем, что она более академическая», – поделился участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» (Беларусь) Валерий Чучман.

«Очень волнительно, но настрой боевой. Не нужно давать себе расслабляться. Я хочу сейчас настроиться на нужную волну. На репетиции меня не все устроило, буду настраиваться выступить на все сто», – отметила участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» (Молдова) Каролина Балан.

Во втором отделении концерта выступили знаменитые белорусские и российские исполнители Любовь Успенская, Виктория Алешко, Зара, Ани Лорак, ТЕО, Ольга Рыжикова и другие.

Главная награда за победу в конкурсе – денежная премия и «Золотая лира». Эта статуэтка – символ древнегреческого инструмента. Своего фаворита выбрал и телеканал «МИР». Присудил премию «Песни – путь к содружеству».



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Теги: Витебск
 
 
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Вокалисты приехали из 15 стран. Это представители СНГ, стран Европы и Южной Америки. Впервые выступил певец из Южно-Африканской Республики.
 
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