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Погода в СНГ: Казахстан накроют грозы и туман, в Беларуси воздух прогреется до 36

15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

В российской столице температура воздуха вновь преодолела отметку в 30 градусов. Из-за сильной жары действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Печь будет до конца недели. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – дожди с грозами, град, туманы и резкий ветер. Южный циклон нагнал тяжелые тучи. И это на фоне сильной жары выше 30 градусов. В такую погоду пристальное внимание уделяется моренным озерам. В Восточном Казахстане обследуют ледниковые водоемы – наблюдают с воздуха и земли. Всего в горах региона их больше 140. В летний период они представляют угрозу для 11 населенных пунктов. На этот раз специалисты «Казселезащиты» и спасатели оценили состояние моренных озер в бассейне реки Сарымсакты Катон-Карагайского района.

«В бассейне находится 19 моренных озер, которые представляют угрозу селу Катон-Карагай. В данное время все мореные озера после зимней спячки очищены от снега и льда. Как видите, нет льда и перелива», – объяснил руководитель отдела филиала государственного учреждения «Казселезащита» Тельгат Нурахмет.

Беларусь

В Беларуси – небольшие дожди. В некоторый районах прогремят грозы. При этом жарко. Столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Медики страны напоминают, как вести себя в такую погоду. Белорусам рекомендуют по возможности не выходить на улицу в период с 12 до 16 часов, надевать одежду из натуральных тканей, отдавать предпочтение легкой открытой обуви и не забывать про головной убор. Из рациона лучше исключить жирную пищу, есть больше овощей и фруктов и выпивать до трех литров воды в день.



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Специалисты в Казахстане пристальное внимание уделяют моренным озерам. Белорусам рекомендуют по возможности не выходить на улицу в период с 12 до 16 часов.
 
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