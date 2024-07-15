«Песни – путь к содружеству»: певица из Узбекистана получила специальную премию телеканала «МИР»

В первый день Севара исполнила песню «Зачарованная» композитора Игоря Лученка. Долго тренировалась правильно произносить слова на белорусском.

«Были какие-то погрешности. Я по тексту учила, когда сюда приехала мне говорят: «Не «цьябе», а «цябе». Помягче, помягче». Я говорю, хорошо! Но я уже запомнила как «цьябе», пела так уже сколько-то времени. И на сцене, когда я пела, у меня на этом месте заминка. Всегда в голове кружилось: «Помягче», – рассказала исполнительница.

В день второго выступления Севаре исполнилось 24 года. На сцену она вышла первая и спела на французском языке. Ей аплодировали не только зрители, все участники, с которыми девушка успела подружиться. Поздравил вокалистку и телеканал «МИР».

«Я хочу выразить огромную благодарность телеканалу «МИР» за выбор именно моей кандидатуры, безумно благодарна. Буду с честью дальше служить искусству. Спасибо! Обещаю не пропускать никакие передачи, буду все смотреть», – заверила Севара Туланова.

К премии «Песни – путь к содружеству» прилагается и ценный приз. В этом году подарком от телеканала «МИР» стал смартфон. Севара Туланова пока не решила, оставит ли его себе или подарит маме.