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«Песни – путь к содружеству»: певица из Узбекистана получила специальную премию телеканала «МИР»

15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершается «Славянский базар». Почти неделю Витебск жил концертами, танцевальными шоу и ярмарками. На международном конкурсе эстрадной песни телеканал «МИР» определил своего фаворита. Специальную премию «Песни – путь к содружеству» получила певица из Узбекистана Севара Туланова. Одной из первых ее поздравила корреспондент Янина Василевская.

Это ее первое выступление перед шеститысячным залом. Севара Туланова музыкой занимается сколько себя помнит и всегда мечтала выйти на большую сцену.

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«Я честно не вспомню, сколько участников было, но отбор был тоже сильный. У меня все в жизни связано с вокалом. Я играю на ксилофоне, на барабане, на дойре, на фортепиано. Помимо этого, мы занимались актерским мастерством», – поделилась обладательница специальной премии телеканала «МИР» «Песни – путь к содружеству» (Узбекистан) Севара Туланова.

В первый день Севара исполнила песню «Зачарованная» композитора Игоря Лученка. Долго тренировалась правильно произносить слова на белорусском.

«Были какие-то погрешности. Я по тексту учила, когда сюда приехала мне говорят: «Не «цьябе», а «цябе». Помягче, помягче». Я говорю, хорошо! Но я уже запомнила как «цьябе», пела так уже сколько-то времени. И на сцене, когда я пела, у меня на этом месте заминка. Всегда в голове кружилось: «Помягче», – рассказала исполнительница.

В день второго выступления Севаре исполнилось 24 года. На сцену она вышла первая и спела на французском языке. Ей аплодировали не только зрители, все участники, с которыми девушка успела подружиться. Поздравил вокалистку и телеканал «МИР».

«Я хочу выразить огромную благодарность телеканалу «МИР» за выбор именно моей кандидатуры, безумно благодарна. Буду с честью дальше служить искусству. Спасибо! Обещаю не пропускать никакие передачи, буду все смотреть», – заверила Севара Туланова.

К премии «Песни – путь к содружеству» прилагается и ценный приз. В этом году подарком от телеканала «МИР» стал смартфон. Севара Туланова пока не решила, оставит ли его себе или подарит маме.



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Теги: Витебск
 
 
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Севара Туланова в первый день исполнила песню «Зачарованная» композитора Игоря Лученка. Долго тренировалась правильно произносить слова на белорусском.
 
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