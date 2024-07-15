|
«Песни – путь к содружеству»: певица из Узбекистана получила специальную премию телеканала «МИР»
15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершается «Славянский базар». Почти неделю Витебск жил концертами, танцевальными шоу и ярмарками. На международном конкурсе эстрадной песни телеканал «МИР» определил своего фаворита. Специальную премию «Песни – путь к содружеству» получила певица из Узбекистана Севара Туланова. Одной из первых ее поздравила корреспондент Янина Василевская.
Это ее первое выступление перед шеститысячным залом. Севара Туланова музыкой занимается сколько себя помнит и всегда мечтала выйти на большую сцену.
В первый день Севара исполнила песню «Зачарованная» композитора Игоря Лученка. Долго тренировалась правильно произносить слова на белорусском.
«Были какие-то погрешности. Я по тексту учила, когда сюда приехала мне говорят: «Не «цьябе», а «цябе». Помягче, помягче». Я говорю, хорошо! Но я уже запомнила как «цьябе», пела так уже сколько-то времени. И на сцене, когда я пела, у меня на этом месте заминка. Всегда в голове кружилось: «Помягче», – рассказала исполнительница.
В день второго выступления Севаре исполнилось 24 года. На сцену она вышла первая и спела на французском языке. Ей аплодировали не только зрители, все участники, с которыми девушка успела подружиться. Поздравил вокалистку и телеканал «МИР».
К премии «Песни – путь к содружеству» прилагается и ценный приз. В этом году подарком от телеканала «МИР» стал смартфон. Севара Туланова пока не решила, оставит ли его себе или подарит маме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Севара Туланова в первый день исполнила песню «Зачарованная» композитора Игоря Лученка. Долго тренировалась правильно произносить слова на белорусском.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)