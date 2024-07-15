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Ребенок погиб во время мощного урагана в Беларуси

15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мощный ураган в Беларуси стал причиной гибели ребенка в одном из лагерей отдыха в городе Речица. Еще шестеро детей пострадали, травмы они получили от падения деревьев. Все госпитализированы, сообщает Минздрав республики.

Ураган также повредил линии электропередачи в Гомельской и Могилевской областях. Там без света остаются более 550-ти поселков, сообщает Минэнерго. Ранее сообщалось, что для устранения последствий непогоды задействовали 65 аварийных бригад и 63 единицы техники.



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Трагический инцидент произошел в лагере отдыха в городе Речица. Также шестеро детей получили травмы от падения деревьев.
 
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