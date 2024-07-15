Ребенок погиб во время мощного урагана в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мощный ураган в Беларуси стал причиной гибели ребенка в одном из лагерей отдыха в городе Речица. Еще шестеро детей пострадали, травмы они получили от падения деревьев. Все госпитализированы, сообщает Минздрав республики.