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Ребенок погиб во время мощного урагана в Беларуси
15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мощный ураган в Беларуси стал причиной гибели ребенка в одном из лагерей отдыха в городе Речица. Еще шестеро детей пострадали, травмы они получили от падения деревьев. Все госпитализированы, сообщает Минздрав республики.
Ураган также повредил линии электропередачи в Гомельской и Могилевской областях. Там без света остаются более 550-ти поселков, сообщает Минэнерго. Ранее сообщалось, что для устранения последствий непогоды
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Трагический инцидент произошел в лагере отдыха в городе Речица. Также шестеро детей получили травмы от падения деревьев.
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