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Последствия мощного урагана устраняют в Беларуси

17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последствия мощного урагана устраняют в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси подсчитывают ущерб от мощного урагана. Пострадало больше 27 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий. Без света остались сотни населенных пунктов, но энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий без перерывов. Ситуация на контроле у президента Беларуси Александра Лукашенко. Как обстоят дела в пострадавших регионах, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Летняя буря семью Полубан застигла дома. Супруг Лилии прилег отдохнуть после работы и услышал, как затрещала крыша. Спасся чудом.

«Даже не успела испугаться, если честно, нет. Уже потом начало. Руки начали колотиться, ноги начали колотиться, уже когда вышла на улицу и глянула на все это», – поделилась жительница агрогородка Лопатино Лилия Полубан.

Бушевала непогода и в Могилевской области. Несколько минут, и крыши сложились как карточный домик. Ветер сносил сараи, заборы, собачьи будки. Побил зерно на полях.

«Вы представляете, выхожу – зерновые вот лежат, что асфальт. Ровненько-ровненько, что асфальт лежит. И картошка, все полностью, все сложило», – уточнили жители агрогородка Махово.

Где-то частичные, а местами и полные потери урожая на полях с озимым рапсом, кукурузой и льном. В сумме по стране 27 с половиной тысяч гектаров повреждений, но в хозяйствах говорят: техника поднимет даже полегший урожай.

«Возможно, это будет немножко ниже качество зерно, но оно будет убрано. Где произошло полное обмолачивание зерна, отрыв колосков, поля будут готовиться к севу дальнейших сельскохозяйственных растений. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена в части хлеба», – заверил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик.

Большой фронт работы – на юго-востоке. Сильный ветер разрушил линии электропередачи. Порваны провода, сломаны опоры. Обесточенными остаются 680 населенных пунктов. После трех суток работ ключевые предприятия подключили к сети. Сейчас на очереди потребители.

«Энергетики работают достаточно напряженно, сегодня там работают порядка 130 бригад. На эту работу направлены люди со всех регионов республики в помощь Гомельской энергосистеме. Мы рассчитываем в ближайшие сутки эту работу максимально выполнить», – сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.

Сильно поредел и лесной фонд. Деревья вырывало с корнем, пострадали целые леса. Спасатели продолжают расчищать железные и автодороги от вала, освобождать проезды в отрезанные населенные пункты и помогать людям. Для страны это главная задача.



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Сильно поредел и лесной фонд. Деревья вырывало с корнем, пострадали целые леса.
 
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