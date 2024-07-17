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Последствия мощного урагана устраняют в Беларуси
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подсчитывают ущерб от мощного урагана. Пострадало больше 27 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий. Без света остались сотни населенных пунктов, но энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий без перерывов. Ситуация на контроле у президента Беларуси Александра Лукашенко. Как обстоят дела в пострадавших регионах, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Летняя буря семью Полубан застигла дома. Супруг Лилии прилег отдохнуть после работы и услышал, как затрещала крыша. Спасся чудом.
Бушевала непогода и в Могилевской области. Несколько минут, и крыши сложились как карточный домик. Ветер сносил сараи, заборы, собачьи будки. Побил зерно на полях.
Где-то частичные, а местами и полные потери урожая на полях с озимым рапсом, кукурузой и льном. В сумме по стране 27 с половиной тысяч гектаров повреждений, но в хозяйствах говорят: техника поднимет даже полегший урожай.
Большой фронт работы – на юго-востоке. Сильный ветер разрушил линии электропередачи. Порваны провода, сломаны опоры. Обесточенными остаются 680 населенных пунктов. После трех суток работ ключевые предприятия подключили к сети. Сейчас на очереди потребители.
Сильно поредел и лесной фонд. Деревья вырывало с корнем, пострадали целые леса. Спасатели продолжают расчищать железные и автодороги от вала, освобождать проезды в отрезанные населенные пункты и помогать людям. Для страны это главная задача.
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Сильно поредел и лесной фонд. Деревья вырывало с корнем, пострадали целые леса.
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