Ураган в Беларуси: в республике убирают вал с ЛЭП, железных дорог и трасс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подобного энергосистема Беларуси еще не встречала. Так последствия субботнего урагана оценил вице-премьер страны Анатолий Сивак. Во многих регионах продолжается восстановление. На контроле ее держит и президент Беларуси Александр Лукашенко. Задача – максимально быстро устранить последствия стихии, передает «МИР 24».

Из-за аномального ветра разрушены линии электропередачи, порваны провода, сломаны опоры. Сильнее всего пострадал юг и юго-восток республики. По данным на утро, половина высоковольтных линий города Мозырь остаются обесточенными. Но ключевые предприятия уже подключены к сети. Сейчас на очереди потребители.

«Энергетики работают достаточно напряженно. Сегодня работают порядка 130 бригад. На эту работу направлены люди со всех регионов республики в помощь Гомельской энергосистеме. Мы рассчитываем в ближайшие сутки эту работу выполнить», – сообщил Анатолий Сивак.