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Ураган в Беларуси: в республике убирают вал с ЛЭП, железных дорог и трасс

16.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ураган в Беларуси: в республике убирают вал с ЛЭП, железных дорог и трасс
 Фото: МТРК «Мир»

Подобного энергосистема Беларуси еще не встречала. Так последствия субботнего урагана оценил вице-премьер страны Анатолий Сивак. Во многих регионах продолжается восстановление. На контроле ее держит и президент Беларуси Александр Лукашенко. Задача – максимально быстро устранить последствия стихии, передает «МИР 24».

Из-за аномального ветра разрушены линии электропередачи, порваны провода, сломаны опоры. Сильнее всего пострадал юг и юго-восток республики. По данным на утро, половина высоковольтных линий города Мозырь остаются обесточенными. Но ключевые предприятия уже подключены к сети. Сейчас на очереди потребители.

«Энергетики работают достаточно напряженно. Сегодня работают порядка 130 бригад. На эту работу направлены люди со всех регионов республики в помощь Гомельской энергосистеме. Мы рассчитываем в ближайшие сутки эту работу выполнить», – сообщил Анатолий Сивак.

В минувшие выходные Беларусь охватила буря с сильным ливнем и ураганом. Ветер достигал 29 метров в секунду. Погибли шесть человек, четверо из них дети. По данным Министерства лесного хозяйства, во время непогоды пострадало 16 тысяч гектаров леса. Ущерб огромный. Сейчас для них главная задача – убрать вал с линий электропередачи, железных дорог, трасс.



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В минувшие выходные Беларусь охватила буря с сильным ливнем и ураганом. Из-за аномального ветра разрушены линии электропередачи, порваны провода, сломаны опоры.
 
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