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Ураган в Беларуси: в республике убирают вал с ЛЭП, железных дорог и трасс
16.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подобного энергосистема Беларуси еще не встречала. Так последствия субботнего урагана оценил вице-премьер страны Анатолий Сивак. Во многих регионах продолжается восстановление. На контроле ее держит и президент Беларуси Александр Лукашенко. Задача – максимально быстро устранить последствия стихии, передает «МИР 24».
Из-за аномального ветра разрушены линии электропередачи, порваны провода, сломаны опоры. Сильнее всего пострадал юг и юго-восток республики. По данным на утро, половина высоковольтных линий города Мозырь остаются обесточенными. Но ключевые предприятия уже подключены к сети. Сейчас на очереди потребители.
В минувшие выходные
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В минувшие выходные Беларусь охватила буря с сильным ливнем и ураганом. Из-за аномального ветра разрушены линии электропередачи, порваны провода, сломаны опоры.
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