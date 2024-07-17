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Беларусь и Таджикистан расширят сотрудничество в сфере борьбы с преступностью
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МВД Таджикистана и Беларуси договорились расширить сотрудничество. Протокол о намерениях подписали главы двух ведомств.
Стороны обсудили
В целом, у Душанбе и Минска имеются активные контакты в сфере борьбы с преступностью.
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Протокол о намерениях подписали министры внутренних дел обоих государств. У Душанбе и Минска имеются активные контакты в данной сфере.
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