Беларусь и Таджикистан расширят сотрудничество в сфере борьбы с преступностью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МВД Таджикистана и Беларуси договорились расширить сотрудничество. Протокол о намерениях подписали главы двух ведомств.

Стороны обсудили взаимодействие в борьбе с организованной преступностью , терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Зашла речь и о киберпреступлениях. У правоохранителей обоих государств есть свои наработки в этом вопросе.

В целом, у Душанбе и Минска имеются активные контакты в сфере борьбы с преступностью.