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Беларусь и Таджикистан расширят сотрудничество в сфере борьбы с преступностью

17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Таджикистан расширят сотрудничество в сфере борьбы с преступностью
 Фото: МВД Республики Таджикистан

МВД Таджикистана и Беларуси договорились расширить сотрудничество. Протокол о намерениях подписали главы двух ведомств.

Стороны обсудили взаимодействие в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Зашла речь и о киберпреступлениях. У правоохранителей обоих государств есть свои наработки в этом вопросе.

В целом, у Душанбе и Минска имеются активные контакты в сфере борьбы с преступностью.



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Теги: Минск
 
 
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Протокол о намерениях подписали министры внутренних дел обоих государств. У Душанбе и Минска имеются активные контакты в данной сфере.
 
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