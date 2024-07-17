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Лукашенко заявил о хорошей динамике отношений между Минском и Владивостоком
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко и отметил хорошую динамику отношений между Минском и Владивостоком, передает «МИР 24».
Приморский край – один из основных партнеров Беларуси среди регионов Дальневосточного федерального округа России, а также крупный потребитель белорусской пассажирской, сельскохозяйственной и грузовой техники. Скоро появится еще одно перспективное направление сотрудничества.
Беларусь переориентировала поставки товаров через российские порты после того, как соседняя Литва закрыла свои гавани из-за санкций.
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Президент Беларуси провел переговоры с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.
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