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Лукашенко заявил о хорошей динамике отношений между Минском и Владивостоком

17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко заявил о хорошей динамике отношений между Минском и Владивостоком
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко и отметил хорошую динамику отношений между Минском и Владивостоком, передает «МИР 24».

«Владивосток географически далекий, но не чужой. Об этом свидетельствуют наши с вами нередкие встречи и те договоренности, которые мы достигаем в результате этих встреч. Я часто очень разговариваю с президентом России и рассказываю о наших встречах, о потребностях Дальнего – близкого для нас – Востока, о «просьбах» губернатора Приморского края. В шутку говорю: «Он уже все вывез», –рассказал белорусский лидер.

Приморский край – один из основных партнеров Беларуси среди регионов Дальневосточного федерального округа России, а также крупный потребитель белорусской пассажирской, сельскохозяйственной и грузовой техники. Скоро появится еще одно перспективное направление сотрудничества.

«Мы работаем сейчас над созданием совместного порта, который был бы российским, белорусским, в том числе и Китайская Народная Республика, думаю, охотно бы участвовала как партнер. Мы предварительно проговорили. Думаю, что в этом году уже определимся с выбором места, наиболее удобного, обладающего и глубинами, и определенной инфраструктурой», – сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Беларусь переориентировала поставки товаров через российские порты после того, как соседняя Литва закрыла свои гавани из-за санкций.



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Президент Беларуси провел переговоры с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.
 
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