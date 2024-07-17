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Лукашенко рассказал о попытках урегулировать отношения с Литвой и Польшей
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о попытках урегулировать отношения с соседними Литвой и Польшей, передает «МИР 24».
Беларусь такие шаги предпринимала, заявил глава республики. Об этом шла речь на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Ранее белорусский лидер неоднократно подчеркивал, что западные страны подтягивают к рубежам армию и вооружение, а Минск воспринимают как потенциальную угрозу.
Беларусь пригласила польскую сторону, чтобы изучить обстановку на границе. Об этом накануне заявил МИД страны.
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Президент Беларуси выступил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
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