ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко рассказал о попытках урегулировать отношения с Литвой и Польшей

17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о попытках урегулировать отношения с Литвой и Польшей
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о попытках урегулировать отношения с соседними Литвой и Польшей, передает «МИР 24».

Беларусь такие шаги предпринимала, заявил глава республики. Об этом шла речь на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Ранее белорусский лидер неоднократно подчеркивал, что западные страны подтягивают к рубежам армию и вооружение, а Минск воспринимают как потенциальную угрозу.

«Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями. Но пока взаимности не видим. Поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях», – заявил Лукашенко.

Беларусь пригласила польскую сторону, чтобы изучить обстановку на границе. Об этом накануне заявил МИД страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси выступил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ураган в Беларуси: в республике убирают вал с ЛЭП, железных дорог и трасс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика