Лукашенко рассказал о попытках урегулировать отношения с Литвой и Польшей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о попытках урегулировать отношения с соседними Литвой и Польшей, передает «МИР 24».

Беларусь такие шаги предпринимала, заявил глава республики. Об этом шла речь на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Ранее белорусский лидер неоднократно подчеркивал, что западные страны подтягивают к рубежам армию и вооружение, а Минск воспринимают как потенциальную угрозу.

«Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями. Но пока взаимности не видим. Поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях», – заявил Лукашенко.

Беларусь пригласила польскую сторону, чтобы изучить обстановку на границе. Об этом накануне заявил МИД страны.