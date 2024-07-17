Волонтеры из Курска посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал международный этап марша мира. Около 40 человек из Курска: учителя, медики, бывшие военные посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Во время Великой Отечественной там сожгли 149 человек. Сегодня это место – символ уничтоженных белорусских деревень, передает телеканал «МИР 24».

«Одна из главных программ «Фонда мира» и России, и Беларуси – память народная, то мы подумали, что тут это событие – 80 лет Курской битвы и 80 лет освобождения Беларуси – очень знаковые для нас. Тем более, что мы сейчас находимся в Хатыни, а ведь у нас тоже своя Хатынь в Курской области – это деревня Большой дуб. В которой фашисты согнали все мирное население и сожгли», – отметила заместитель председателя правления Курского отделения Российского фонда мира Ирина Агапова.

Возложение цветов и венков у памятных мест – только часть программы. Участники марша мира устраивают митинги у мемориалов, посещают исторические места и школы. Все расходы на памятный тур волонтеры взяли на себя. Маршрут завершится в Курске в это воскресенье. Участники проекта проедут несколько белорусских городов, в том числе Витебск, Минск, Гродно, Брест и Могилев.