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Погода в СНГ: тропические дожди заливают Казахстан, в Беларуси ясно и солнечно
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве – пик жары, до плюс 32 в среду.
Казахстан
Утром – cолнце и жара, после обеда – гроза. Казахстан заливают тропические дожди с градом и мощным ветром. Жители Кегенского района Алматинской области приходят в себя после залпового дождя. В низкогорье образовался склоновый сток, и поток грязи хлынул на дорогу, снося все на своем пути. Не выдержали напора водопропускные трубы. В четырех местах – переливы, каждый – до 100 метров в длину. С трассы снесло грузовик. Машину вытащили, как только стихия утихла. Водитель не пострадал. Сильно досталось огородам и садам. Растения побил град, который обрушился на район вместе с дождем. Некоторые льдинки были размером с куриное яйцо, делятся местные жители.
Жара уходит из Армении шумно – с дождями и грозой. Осадков не будет только в Араратской долине, Вайоц Дзоре и Сюнике, там безупречное солнце. В Ереване плюс 35 и короткие дожди. Для некоторых областей июль приготовил пасмурный сюрприз: ливни с градом и резким ветром скоростью до 24 метров в секунду.
Беларусь
В Беларуси ясно и солнечно. Столбики термометров поднялись до плюс 28. Жарко во всех областях страны, но погода не мешает полевым работам. Белорусские аграрии продолжают уборку зерновых. Уже намолотили более 1 млн 700 тыс. тонн урожая. В лидерах – Брестская область. Вместе с уборкой зерна идут работы по заготовке травяных кормов. По прогнозам, этот год станет урожайнее предыдущего.
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Жара уходит из Армении с дождями и грозами. Осадков не будет только в Араратской долине, Вайоц Дзоре и Сюнике.
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