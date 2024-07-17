Погода в СНГ: тропические дожди заливают Казахстан, в Беларуси ясно и солнечно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве – пик жары, до плюс 32 в среду. В четверг зной смоют ливни. Они придут в компании грозы и опасного ветра . К выходным ненастье утихомирится, обещают синоптики. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Утром – cолнце и жара, после обеда – гроза. Казахстан заливают тропические дожди с градом и мощным ветром. Жители Кегенского района Алматинской области приходят в себя после залпового дождя. В низкогорье образовался склоновый сток, и поток грязи хлынул на дорогу, снося все на своем пути. Не выдержали напора водопропускные трубы. В четырех местах – переливы, каждый – до 100 метров в длину. С трассы снесло грузовик. Машину вытащили, как только стихия утихла. Водитель не пострадал. Сильно досталось огородам и садам. Растения побил град, который обрушился на район вместе с дождем. Некоторые льдинки были размером с куриное яйцо, делятся местные жители.

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