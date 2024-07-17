ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: тропические дожди заливают Казахстан, в Беларуси ясно и солнечно

17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

В Москве – пик жары, до плюс 32 в среду. В четверг зной смоют ливни. Они придут в компании грозы и опасного ветра. К выходным ненастье утихомирится, обещают синоптики. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Утром – cолнце и жара, после обеда – гроза. Казахстан заливают тропические дожди с градом и мощным ветром. Жители Кегенского района Алматинской области приходят в себя после залпового дождя. В низкогорье образовался склоновый сток, и поток грязи хлынул на дорогу, снося все на своем пути. Не выдержали напора водопропускные трубы. В четырех местах – переливы, каждый – до 100 метров в длину. С трассы снесло грузовик. Машину вытащили, как только стихия утихла. Водитель не пострадал. Сильно досталось огородам и садам. Растения побил град, который обрушился на район вместе с дождем. Некоторые льдинки были размером с куриное яйцо, делятся местные жители.

Какие группы людей больше остальных страдают от жары
Комментарий врача
Армения

Жара уходит из Армении шумно – с дождями и грозой. Осадков не будет только в Араратской долине, Вайоц Дзоре и Сюнике, там безупречное солнце. В Ереване плюс 35 и короткие дожди. Для некоторых областей июль приготовил пасмурный сюрприз: ливни с градом и резким ветром скоростью до 24 метров в секунду.

Беларусь

В Беларуси ясно и солнечно. Столбики термометров поднялись до плюс 28. Жарко во всех областях страны, но погода не мешает полевым работам. Белорусские аграрии продолжают уборку зерновых. Уже намолотили более 1 млн 700 тыс. тонн урожая. В лидерах – Брестская область. Вместе с уборкой зерна идут работы по заготовке травяных кормов. По прогнозам, этот год станет урожайнее предыдущего.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара уходит из Армении с дождями и грозами. Осадков не будет только в Араратской долине, Вайоц Дзоре и Сюнике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Волонтеры из Курска посетили мемориальный комплекс «Хатынь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2024
Mir24.TV Belarus
17.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика