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Почему Беларусь вводит безвизовый режим для европейцев, объяснили в МИД страны

18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почему Беларусь вводит безвизовый режим для европейцев, объяснили в МИД страны
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о безвизовом режиме для граждан европейских стран. Посетить страну они могут через все авто- и железнодорожные пункты пропуска, передает «МИР 24».

В список вошли 35 стран, от Австрии и Бельгии до Швеции, Словении и Хорватии. Их граждане смогут приехать в Беларусь без дополнительных документов и находиться на ее территории до 30 суток. В Министерстве иностранных дел отметили: такой порядок упростит контакты между людьми, улучшит свободу их передвижения и покажет миролюбие и открытость Беларуси для всех гостей страны.

«Наряду с этим сохраняется действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска, что создает для гостей Республики Беларусь дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений со стороны сопредельных европейских стран», – отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

«Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке, смогут следовать транзитом в третьи страны, за исключение Российской Федерации, в том числе и через пункты пропуска в в аэропортах. Воспользоваться правом безвизового въезда в Республику Беларусь можно неограниченное количество раз», – уточнил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Новый порядок будет действовать с утра пятницы 19 июля и до конца этого года. При этом другие безвизовые режимы, которые ранее были введены для Польши, Литвы, Латвии и других стран, сохраняются. Всего за этот год по упрощенному порядку посетили Беларусь 116 тысяч туристов из ЕС.



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В список вошли 35 стран. Их граждане смогут приехать в республику без дополнительных документов и находиться на ее территории до 30 суток.
 
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