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Почему Беларусь вводит безвизовый режим для европейцев, объяснили в МИД страны
18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал
В список вошли 35 стран, от Австрии и Бельгии до Швеции, Словении и Хорватии. Их граждане смогут приехать в Беларусь без дополнительных документов и находиться на ее территории до 30 суток. В Министерстве иностранных дел отметили: такой порядок упростит контакты между людьми, улучшит свободу их передвижения и покажет миролюбие и открытость Беларуси для всех гостей страны.
Новый порядок будет действовать с утра пятницы 19 июля и до конца этого года. При этом другие безвизовые режимы, которые ранее были введены для Польши, Литвы, Латвии и других стран, сохраняются. Всего за этот год по упрощенному порядку посетили Беларусь 116 тысяч туристов из ЕС.
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В список вошли 35 стран. Их граждане смогут приехать в республику без дополнительных документов и находиться на ее территории до 30 суток.
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