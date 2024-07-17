Спортсмены России и Беларуси прошли 5 тыс. метров под палящим солнцем в Бресте

«Беларусь нас встречает с доброй душой – это очень приятно», – рассказала российская спортсменка Алена Кожевникова.

В программе не только соревнования, но и мастер-классы. Их проведут белорусские чемпионы и призеры Олимпийских игр.

«Мы продолжаем развивать легкую атлетику, несмотря на то, что мы не выезжаем. Наши результаты в легкой атлетике не уступают мировым. Мы поддерживаем наших детей. У нас прекрасная школа тренерских кадров, которые передают свой опыт не только у нас на территории, но и по всему миру, поэтому мы точно знаем, что у нас будут победители, и мы их растим», – заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.

Брест называют белорусской столицей легкой атлетики. Соревновательные площадки здесь соответствуют мировым стандартам. В городе также расположены одни из главных исторических мест в стране: спортсмены возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости.

«Это синоним стойкости и непокорности, а спорт должен быть вне политики. Для меня тоже это очень важно. Мой родной дедушка – уроженец Речицы, поэтому во мне течет белорусская кровь», – подчеркнула первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова.

Соревнования продлятся два дня: разыграют 41 комплект наград в 21 дисциплине.