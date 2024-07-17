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Спортсмены России и Беларуси прошли 5 тыс. метров под палящим солнцем в Бресте
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Бресте проходит матчевая встреча по
В Бресте на дистанцию вышли белорусские и российские легкоатлеты до 18 лет. Испытания ожидали уже в начале соревнований. Спортивную ходьбу на пять тысяч метров провели под палящим солнцем, на улице – плюс 32.
«Беларусь нас встречает с доброй душой – это очень приятно», – рассказала российская спортсменка Алена Кожевникова.
В программе не только соревнования, но и мастер-классы. Их проведут белорусские чемпионы и призеры Олимпийских игр.
Брест называют белорусской столицей легкой атлетики. Соревновательные площадки здесь соответствуют мировым стандартам. В городе также расположены одни из главных исторических мест в стране: спортсмены возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости.
«Это синоним стойкости и непокорности, а спорт должен быть вне политики. Для меня тоже это очень важно. Мой родной дедушка – уроженец Речицы, поэтому во мне течет белорусская кровь», – подчеркнула первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова.
Соревнования продлятся два дня: разыграют 41 комплект наград в 21 дисциплине.
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В городе проходит матчевая встреча по легкой атлетике. За призовые места поборются более 300 спортсменов Союзного государства.
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