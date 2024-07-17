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Спортсмены России и Беларуси прошли 5 тыс. метров под палящим солнцем в Бресте

17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортсмены России и Беларуси прошли 5 тыс. метров под палящим солнцем в Бресте
 Фото: МТРК «Мир»

В Бресте проходит матчевая встреча по легкой атлетике. Участвуют девушки и юноши из Беларуси и России. За призовые места поборются более 300 спортсменов Союзного государства, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Бресте на дистанцию вышли белорусские и российские легкоатлеты до 18 лет. Испытания ожидали уже в начале соревнований. Спортивную ходьбу на пять тысяч метров провели под палящим солнцем, на улице – плюс 32.

«В принципе соревнованиями я довольна, а временем и местом – не очень. Скорее всего, это было из-за жары, потому что мне очень тяжело ходить в такую погоду. И все-таки, думаю, если бы было попрохладнее, то я смогла бы побороться за золото», – заявила участница соревнований из России Анастасия Коробанова.

Тест: хорошо ли вы знаете историю Олимпийских игр?
Спортсменке из Мордовии удалось повторить победный результат. Два года назад в забеге в Витебской области она тоже стала лидером.

«Беларусь нас встречает с доброй душой – это очень приятно», – рассказала российская спортсменка Алена Кожевникова.

В программе не только соревнования, но и мастер-классы. Их проведут белорусские чемпионы и призеры Олимпийских игр.

«Мы продолжаем развивать легкую атлетику, несмотря на то, что мы не выезжаем. Наши результаты в легкой атлетике не уступают мировым. Мы поддерживаем наших детей. У нас прекрасная школа тренерских кадров, которые передают свой опыт не только у нас на территории, но и по всему миру, поэтому мы точно знаем, что у нас будут победители, и мы их растим», – заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.

Брест называют белорусской столицей легкой атлетики. Соревновательные площадки здесь соответствуют мировым стандартам. В городе также расположены одни из главных исторических мест в стране: спортсмены возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости.

«Это синоним стойкости и непокорности, а спорт должен быть вне политики. Для меня тоже это очень важно. Мой родной дедушка – уроженец Речицы, поэтому во мне течет белорусская кровь», – подчеркнула первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова.

Соревнования продлятся два дня: разыграют 41 комплект наград в 21 дисциплине.



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Теги: Брест
 
 
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В городе проходит матчевая встреча по легкой атлетике. За призовые места поборются более 300 спортсменов Союзного государства.
 
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