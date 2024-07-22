Эстетическая медицина: санатории Беларуси активно внедряют процедуры «омоложения»

«При помощи ультразвука действуем на глубокие слои кожи и достигаем нужного эффекта в виде подтяжки лица и лифтинга. Показаниями являются наличие жировых отложений, птоза, мимических морщин, опущение уголков рта», – объяснила врач-косметолог санатория Алина Ковальчук.

Инъекции и хирургия уступают место аппаратным процедурам. Этот тренд отследили и в белорусских здравницах. Привести в тонус предлагают не только кожу лица, но и тела.

«Физиотерапевтический метод лечения предназначен для уменьшения жировых отложений, физической нагрузки и мышечной усталости. Это новое оборудование, причем белорусского производителя. Пользуется очень большим спросом», – рассказала медицинская сестра по физиотерапии Анна Шелест.

Но большинство пациентов приезжают в санатории поправить здоровье. В списке медицинских процедур значатся около 500 позиций в разных направлениях: от урологии до кардиологии или лечения суставов.

«Мы оказываем лечебно-профилактическую помощь пациентам с патологией костно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями мочеполовой системы, пациентам гинекологического профиля», – объяснил замдиректора по медицинской части санатория Дмитрий Торопилов.

Здравницы страны летом заполнены на 100%. Гости приезжают почти из 70 стран.

«Ежедневно в санаториях находятся более 25 тысяч человек, из них около шести-семи тысяч – это иностранные граждане. За первое полугодие у нас прошли оздоровление и лечение более 109 тысяч иностранных граждан. По сравнению с первым полугодием динамика составила плюс 22%», – заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Руководители санаториев уверены: с введением Беларусью безвизового режима для жителей Европы отдыхающих станет еще больше. Продолжается и детская оздоровительная кампания. В этом году в летних лагерях и санаториях отдохнут около 400 тысяч юных белорусов.