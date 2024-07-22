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Эстетическая медицина: санатории Беларуси активно внедряют процедуры «омоложения»
22.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белоруска Светлана Радюкевич приехала в санаторий ради красоты. Со здоровьем все в порядке. Женщина решила пройти косметологические процедуры. Аппарат для омоложения появился в здравнице недавно и вызвал интерес.
«При помощи ультразвука действуем на глубокие слои кожи и достигаем нужного эффекта в виде подтяжки лица и лифтинга. Показаниями являются наличие жировых отложений, птоза, мимических морщин, опущение уголков рта», – объяснила врач-косметолог санатория Алина Ковальчук.
Инъекции и хирургия уступают место аппаратным процедурам. Этот тренд отследили и в белорусских здравницах. Привести в тонус предлагают не только кожу лица, но и тела.
Но большинство пациентов приезжают в санатории поправить здоровье. В списке медицинских процедур значатся около 500 позиций в разных направлениях: от урологии до кардиологии или лечения суставов.
Здравницы страны летом заполнены на 100%. Гости приезжают почти из 70 стран.
Руководители санаториев уверены: с введением Беларусью безвизового режима для жителей Европы отдыхающих станет еще больше. Продолжается и детская оздоровительная кампания. В этом году в летних лагерях и санаториях отдохнут около 400 тысяч юных белорусов.
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В здравницы республики массово приезжают туристы. Оздоровительные учреждения заполнены на 100%.
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