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Реконструкция Грюнвальдской битвы прошла под Минском
21.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эпоху благородных рыцарей и прекрасных дам воссоздали под Минском. Тысячи участников и гостей из разных стран съехались на
Рыцарский бой проходит по канонам средневековых турниров. Определяют лучшего воина. Даже не скажешь, что это реконструкция. Мечи, тяжелые доспехи, железные шлемы – вот обмундирование настоящих рыцарей времен Грюнвальдской битвы. Полный комплект может весить до 35 килограммов. Реконструкторы готовились к этому сражению больше года.
Любителей истории на фестивале ждали не только бои, но и жизнь простых людей Средневековья. Большие шатры и мясо на вертеле – все, как в XV веке. Реконструкция – дело рук 400 профессионалов из 47 военно-исторических клубов Беларуси, России, Польши и Литвы.
Погрузиться в аутентичную атмосферу приехали несколько тысяч человек. После увлекательного урока истории многие захотели приобрести для себя что-то тематическое на память.
На мгновение стать героями Средневековья смогли и гости фестиваля. Им показали азы рыцарского мастерства. Также отдыхающие смогли посетить мастер-классы по плетению оберегов, продегустировать блюда по средневековым рецептам и послушать живую музыку под открытым небом.
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Тысячи участников и гостей из разных стран съехались на фестиваль «Наш Грюнвальд». Реконструкторы готовились к этому сражению больше года.
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