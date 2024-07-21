Реконструкция Грюнвальдской битвы прошла под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эпоху благородных рыцарей и прекрасных дам воссоздали под Минском. Тысячи участников и гостей из разных стран съехались на фестиваль «Наш Грюнвальд» . О массовых баталиях и поединках рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Рыцарский бой проходит по канонам средневековых турниров. Определяют лучшего воина. Даже не скажешь, что это реконструкция. Мечи, тяжелые доспехи, железные шлемы – вот обмундирование настоящих рыцарей времен Грюнвальдской битвы. Полный комплект может весить до 35 килограммов. Реконструкторы готовились к этому сражению больше года.

«Я занимаюсь военной реконструкцией уже с 2000 года. Для меня это спорт в первую очередь. В прошлом году я здесь занял первое место. Вышел с ристалища и снова стал претендентом. Целый год тренируюсь, чтобы снова выиграть», – заявил участник реконструкции Дмитрий Прокопчик.

Любителей истории на фестивале ждали не только бои, но и жизнь простых людей Средневековья. Большие шатры и мясо на вертеле – все, как в XV веке. Реконструкция – дело рук 400 профессионалов из 47 военно-исторических клубов Беларуси, России, Польши и Литвы.

«Любовь к реконструкции невозможна без любви к истории искусства и к истории своей страны. В свое время, когда я училась в художественной школе, у меня был очень хороший преподаватель по истории искусства. И он нам смог привить любовь к истории», – рассказала реконструктор Ирина Бакумова.

Погрузиться в аутентичную атмосферу приехали несколько тысяч человек. После увлекательного урока истории многие захотели приобрести для себя что-то тематическое на память.

«Биться точно не будем сегодня. Приехали из Вологодской области, с севера – посетить этот фестиваль, отдохнуть и посмотреть Беларусь», – объяснил отдыхающий Александр Поташов.

На мгновение стать героями Средневековья смогли и гости фестиваля. Им показали азы рыцарского мастерства. Также отдыхающие смогли посетить мастер-классы по плетению оберегов, продегустировать блюда по средневековым рецептам и послушать живую музыку под открытым небом.