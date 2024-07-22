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Первый трехтысячник: в Беларуси отметили заслуги комбайнера-передовика
22.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Могилевской области Беларуси чествовали комбайнера, который первым намолотил три тысячи тонн зерна. Лидером стал Сергей Май. Для него это четвертая уборочная по счету.
Поздравил передовика глава Администрации президента республики Дмитрий Крутой. Он посетил хозяйства региона с инспекцией после селекторного совещания у главы государства по вопросам уборочной кампании. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил собрать больше 10 миллионов тонн зерна и подчеркнул, что потери не допустимы.
По его словам, аграрии идут с опережением графика, но задачи усложнил недавний шторм. Непогода также стала темой совещания у президента. Чиновники доложили, что большая часть последствий устранена и вопросов, требующих решений на высшем уровне, нет.
«Помните одно: спокойно в этом году не будет. Не потому, что мы тут в предвыборный год что-то начинаем. Хотя это тоже важно. Мы сдаем, как я всегда говорил, экзамен белорусскому народу. Не американцам, не полякам, не европейцам. Нам наплевать на их мнение, хотя мы их мнение готовы учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен. Кто бы ни был потом президентом, народ должен видеть, что система власти, созданная нами, эффективно работает», – отметил Лукашенко.
Президент по итогам большого разговора призвал работать на совесть и в процессе уборки урожая, и во время ликвидации последствий стихии.
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Сергей Май первым намолотил три тысячи тонн зерна. Для него это четвертая уборочная по счету.
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