Первый трехтысячник: в Беларуси отметили заслуги комбайнера-передовика

По его словам, аграрии идут с опережением графика, но задачи усложнил недавний шторм. Непогода также стала темой совещания у президента. Чиновники доложили, что большая часть последствий устранена и вопросов, требующих решений на высшем уровне, нет.

«Помните одно: спокойно в этом году не будет. Не потому, что мы тут в предвыборный год что-то начинаем. Хотя это тоже важно. Мы сдаем, как я всегда говорил, экзамен белорусскому народу. Не американцам, не полякам, не европейцам. Нам наплевать на их мнение, хотя мы их мнение готовы учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен. Кто бы ни был потом президентом, народ должен видеть, что система власти, созданная нами, эффективно работает», – отметил Лукашенко.

Президент по итогам большого разговора призвал работать на совесть и в процессе уборки урожая, и во время ликвидации последствий стихии.