В Беларусь привезли доступные флагманы — смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro

Источник материала: ProBusiness

Международный бренд HONOR привез в Беларусь старшие модели новой линейки смартфонов — модели HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Пользователей ждут первоклассные флагманские характеристики, а первые покупатели также могут рассчитывать на щедрые подарки. Расскажем, чем примечательны новинки.





Фотовозможности. Оба смартфона можно назвать профессиональными решениями для мобильных фотографов. HONOR 200 и HONOR 200 Pro получили мощные решения для съемки как фото, так и видео. Основной датчик в двух моделях 50-мегапиксельный, но у HONOR 200 это сенсор Sony IMX906, а у HONOR 200 Pro — OmniVision H9000, как у камерофона HONOR Magic6 Pro. Модели также могут похвастаться телефотокамерой на 50 Мп с оптическим зумом 2,5х и оптической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера на 12 Мп способна не только на фото с углом съемки 112°, но и на супермакросъемку с расстояния 2,5 см.





Топовые сенсоры сочетаются с удивительными возможностями искусственного интеллекта, алгоритмы которого изучают черты лица, чтобы выбрать идеальные варианты фона и освещения. Ценители портретной съемки также не оставят без внимания фильтры Harcourt, созданные в коллаборации с одноименным всемирно известным французским ателье портретной фотографии.

Великолепный экран с многоуровневой защитой зрения. HONOR 200 и HONOR 200 Pro оснащены передовыми матрицами AMOLED, в которых реализован ряд технологий для защиты зрения. Это и сверхвысокая частота ШИМ 3840 Гц, гарантирующая отсутствие мерцания, и циркадный ночной режим с плавным изменением цветовой температуры в зависимости от сценариев использования, и аппаратное снижение уровня синего.





Кроме того, дисплей HONOR 200 Pro оснащен двумя датчиками для более точного распознания окружающего освещения. Также система анализирует изменения цветовой температуры окружающей среды и деликатно настраивает тона матрицы. Диагональ дисплея HONOR 200 Pro чуть выше, чем у HONOR 200 — 6,78 дюйма и 6,7 дюйма соответственно.

Кремний-углеродный аккумулятор. Батарея нового поколения имеет емкость 5200 мАч и обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня в любом месте и в любое время. В комплекте идёт мощная проводная зарядка HONOR SuperChagre на 100 Вт. До 50% аккумулятор зарядится всего за 15 минут. Модель HONOR 200 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.





При этом даже во время самой напряженной работы можно не беспокоиться о высоком нагреве. Новые смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro оборудованы всесторонней системой охлаждения, которая эффективно рассеивает тепло.

Высокая производительность. HONOR 200 Pro получил новейший чип Snapdragon 8s третьего поколения, отличающийся не только высокой мощностью, но и встроенной поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта. Модель HONOR 200 базируется на чипе Snapdragon 7 третьего поколения.





Оба смартфона доступны с объемом оперативной памяти 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ. ТакжеHONOR 200 представлен в версии 8/256 ГБ.

И это далеко не все! HONOR 200 и HONOR 200 Pro выделяются утонченным дизайном, громкими стереодинамиками, пространственным звуком HONOR Histen, поддержкой eSIM, передовой операционной системой MagicOS 8. Старшая модель защищена от пыли и влаги по стандарту IP65.