Как теперь будут работать ИП?

Источник материала: ProBusiness

За последнее время произошли изменения в законодательстве, напрямую касающихся работы предпринимателей. Это и новые перечни видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников, и Закон «Об изменении законов по вопросам рекламы». Новые правила на простых примерах разобрал юрист, аналитик и директор социальной сети Business Network Club Владимир Несмашный. «Про бизнес» собрал главное.

«С 1 января 2025 года государство начинает финансовую поддержку малого и среднего бизнеса»

У нас есть традиция — когда появляется нормативный акт, сразу начинаются многочисленные крики: «Боже мой, почему мы этого не знали, так это все резко, так это все внезапно!». На самом деле о реформе законодательства, в том числе относительно индивидуальных предпринимателей, примерно 2,5 года назад было сказано. Мало того, были рассказаны основные механизмы, но никто не услышал. Гигантское количество информации, которая нужна, находится в свободном доступе, например, сайты государственных органов.





Появился новый взгляд законодательства и государства на существование индивидуальных предпринимателей. Раньше юридические лица работали по общей схеме, на упрощенке; отдельно — малые, средние, большие субъекты хозяйствования, индивидуальные предприниматели, ремесленники; ИП — на едином налоге, физические лица без ИП — на едином налоге, агроусадьбы и другие категории субъектов. Для каждого субъекта существовал свой собственный конгломерат правил. Проблема возникла, потому что у каждого из этих субъектов особенный кодекс поведения, и этих субъектов стало много. Основные сложности начали возникать именно тогда, когда эти субъекты стали пересекаться. Например, когда человек, являющийся индивидуальным предпринимателем, у которого магазин на рынке, одновременно вырезает деревянных зайцев как ремесленник, и хочет их продавать через свой собственный магазин. При этом, он до того, как стал торгующим зайцами ИП, закончил матфак, и теперь решил подработать еще репетитором по математике для соседского ребенка, и брать за это официально деньги, уплачивая единый налог, не включая это в предпринимательский оборот. И вот это вот все вместе создавало гигантское количество накладок, где возникали патовые ситуации, потому что когда «скрещиваешь» два типа законодательства в одном субъекте, возникает коллизия, где-либо нет ответов на вопросы, либо ответы не устраивают никого.

Государство решило сделать так: объединить субъекты в общую структуру, «перемешать» и разделить всех на юридические и физические лица. Юридические лица теперь разделились на три типа: малые, средние и крупные организации.



Источник: скриншоты из презентации В. Несмашного

Почему это разделение появилось? Все дело в том, что с 2025 года государство начинает финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Уже определено агентство, которое будет заниматься этим, в республиканские и областные и районные бюджеты будут закладываться расходы на финансовую поддержку малого предпринимательства.

Раньше бюджетообразующими компаниями всегда были крупные заводы. ИП и прочие организации участвовали в формировании бюджета, но с небольшими суммами (примерно от 3% до 5%).





В принципе, если взглянуть на государство как на бизнес, а государство по большому счету — это гигантская бизнес-модель, в которой есть приходы, расходы, затраты, профицит, дефицит и все остальное, то надо стимулировать людей к тому, чтобы зарабатывать больше денег — это увеличивает сумму налогов. Для того, чтобы вырастить свой бизнес — нужно вложить в него денег. Именно поэтому появляется государственная поддержка, которая будет вкладывать деньги целевым образом в малый и средний бизнес, который должен развиваться и создавать новых налогоплательщиков, увеличивающих долю малого и среднего бизнеса в общем бюджете страны.

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в виде безвозвратных субсидий, беспроцентных займов, процентных займов, льготирования ставок по лизинговым операциям, льготирования ставок по кредитам.

Главное про ИП

Индивидуальный предприниматель — это не юридическое лицо, это гражданин, т.е. гражданин Иванов и ИП Иванов — это тот же самый Иванов, только государство дало ему свидетельство как лицензию на право вести бизнес и зарабатывать прибыль систематически, а не продавать свою работу на рынке труда. Физические лица разделились на группы: ремесленники, самостоятельная профессиональная деятельность — это НДП, деятельность в сфере агроэкотуризма и индивидуальный предприниматель, т.е. ИП поставлен в ряд вместе с другими, а не стоит особняком.

Индивидуальный предприниматель платит теперь либо подоходный, либо единый налог. Упрощенной системы налогообложения у ИП нет и привлекать более 3 человек для работы по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам индивидуальный предприниматель не может.

О перечне видов деятельности для ИП

Недавно появился новый документ от 28 июня 2024 года, 457-е постановление Совета Министров, где утвердили перечень видов деятельности, которыми можно будет заниматься в статусе индивидуального предпринимателя. Теперь все просто. Если вы в перечне видов деятельности есть, можно быть ИП, работать с уплатой подоходного либо единого налога. Если вас в перечне этих видов деятельности нет — вам надо либо открывать юридическое лицо, либо, как вариант, платить НПД, если не будет наемных лиц, а будет частная, профессиональная деятельность.





Но есть переходный период. Если вы уже ИП, зарегистрировались до 1 октября 2024 года, то работаете по старым правилам, без ограничений и без списков до конца 2025 года. Если же зарегистрировались после 1 октября, то нужно указывать в заявлении вид деятельности только из списка в качестве планируемого основного рода деятельности, и заниматься можно только тем, что есть в этом списке. Любая другая деятельность будет считаться незаконной предпринимательской — это административное правонарушение, но с болезненным наказанием в виде изъятия выручки в доход бюджета и административного штрафа.





Список видов деятельности содержит в себе и лицензируемые виды деятельности, которые классифицируются по закону о лицензировании. В документе в конце списка есть сноска, там виды деятельности указаны по кодам. Коды берутся из ОКРБ 005−2011 — это классификатор видов экономической деятельности. Важно сразу отметить, что есть полный вариант классификатора, а есть сокращенный. Нужно быть внимательнее.

Получается, что для оформления вашей деятельности нужны два документа: 457-е постановление Совмина и общереспубликанский классификатор видов экономической деятельности.

Что изменилось в лучшую сторону? Сохранился вид деятельности бухгалтеров, которые работают как индивидуальные предприниматели на аутсортинге. В качестве ИП можно оказывать бухгалтерские услуги, услуги налогового консультанта.

Что изменилось в худшую сторону? Полностью исключили юридические услуги в статусе ИП, т.е. индивидуальные предприниматели, занимающиеся оказанием юридических услуг, существуют только до конца 2025 года. Они должны будут сменить организационную правовую форму, стать юридическим лицом, т.е. быть готовым к кардинально иным требованиям. Для того, чтобы быть ИП и оказывать юрслуги, нужно получить диплом, стаж работы, сдать экзамен и получить на себя лицензию и работать в одиночку. Если вы открываете юридическое лицо, то вы как директор и собственник должны иметь высшее юридическое образование и найти двух аттестованных юристов, сдавших экзамен в Министерстве юстиции Республике Беларусь.





После появления закона о лицензировании большое количество лицензиатов не смогли сдать экзамен, соответственно, не смогут дальше работать в сфере юридических услуг. Этот рынок, скорее всего, окажется в тяжелом положении. Министерство юстиции дало обоснование по этому поводу, с ним можно при желании спорить, но позиция уже выработана и утверждена.

Что происходит с рекламой?

С 12 июля 2024 г. вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь о рекламе. Раньше вопрос о распространении и размещении рекламы регулировался отдельным указом Президента. С февраля 2022 года в Республике Беларусь существует реестр рекламораспространителей. Сразу отмечу: вы как рекламодатели можете рекламироваться только у тех, кто зарегистрировался в этом реестре. В указе Президента были исключения, кому не надо включаться в реестр: это лица, оказывающие услуги рекламы через сеть Интернет, блогеры и просто люди, пишущие посты. Теперь исключения про сеть Интернет отсутствуют.





Распространители вправе без включения в реестр оказывать услуги по размещению, распространению наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах и внутри салонов ТС, а также рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной связи, электронной почты — это отдельная сфера регулирования, там нужно предварительно получить согласие потребителя на распространение рекламы.





То же самое касается и рекламы внутри помещений (капитальных строений, зданий, сооружений), расположенной на стенах, либо распространяемой в виде визиток, флаеров, баннеров, которые крутятся на экранах внутри зданий, а также в местах проведения разнообразных мероприятий. В реестр можно не включаться, если вы рекламируетесь на бумажном носителе, не относящемся к печатному средству массовой информации. И вот тут возникает нюанс. Дело в том, что в Законе отсутствует норма, обязывающая к определенному сроку Совмин сделать перечень дополнительных исключений. Это прописано в полномочиях Совмина, но будет ли такое постановление и когда оно будет, мы этого, к сожалению, не знаем.

Оказание рекламных услуг. Услуги по размещению и распространению рекламы

Что является в данном контексте услугой? Рассмотрим на конкретных примерах. Например, кто-то купил батон в магазине, откусил кусок, вспомнил детство, сделал пост в соцсетях о том, что батон вкусный. Вопрос: есть ли между этим человеком и магазином договор на оказание рекламных услуг? Нет. Договор рассматривается на сегодняшний день как двустороннее соглашение, заключенное в любой приемлемой правовой форме, по которому одна сторона заказывает услугу, вторая ее оказывает. Соответственно, первая сторона потребляет результаты этой услуги. Но при этом надо учитывать, что материальным вознаграждением может быть не только плата в виде денег, это могут быть вознаграждения в другом виде. Например, компания дает вам образец продукции, чтобы вы сделали распаковку. После распаковки этот рекламный образец вы оставляете себе. В данной ситуации человек получает от бренда вознаграждение.





Или еще один простой пример: блогер рекламирует магазин, и он получает за это на всю линейку продукции 40%-ю скидку. Это материальное стимулирование и вознаграждение. По данным бухгалтерского учета будет видно, что этот человек получил что-то в нематериальной, неденежной форме, значит, это договор на оказание рекламных услуг, блогер должен быть в реестре, а у рекламодателя резко возникает вопрос уплаты рекламного сбора в размере 20%.

Нативное продвижение через отзывы

Нативное продвижение через отзывы рекламой не признается, но здесь есть тонкая грань. Пример: я прихожу в ресторан, прекрасно ужинаю и хочу сделать приятное заведению. Оставляю отзыв на Google-картах, делаю пост в социальных сетях и фотографируюсь так, чтобы было видно название заведения. Если я сделал это один раз — вопросов нет. Если я это делаю несколько раз в отношении одного и того же заведения, даже если заведение этого не знает, то это уже реклама.





В таком случае может возникнуть вопрос: есть ли я в реестре рекламораспространителя? Надо понимать, что любой нормальный бренд должен заметить человека, который регулярно отмечает заведение и лестно о нем отзывается, взять на заметку и периодически подбрасывать ему варианты приятного взаимодействия: блюдо от шеф-повара за счет заведения, скидка. Это материальное вознаграждение, другими словами, плата за рекламу. Следовательно, де-факто есть договор на оказание услуг, а значит и деятельность по распространению рекламы, требующая регистрации в реестре.

Рекламная акция

Розыгрыши в интернете признавались рекламными играми без регистрации, а зарегистрировать рекламную игру в виде розыгрыша было запрещено, потому что она не соответствовала требованиям законодательства. С апреля 2024 года можно проводить розыгрыши чего угодно, но остались вопросы по рекламным акциям. Например, магазин предлагает всем, кто купил на определенных условиях товар, перевести деньги на мобильный телефон. Для участия в этой акции нужно подписаться на профиль в Instagram магазина и сделать репост какого-то поста себе в сториз. Все люди выполняют одинаковые условия за деньги. При таких условиях данная акция — это оказание рекламных услуг, а участники выступают в роли рекламораспространителей. Хотя Закон не содержит прямого ответа о таком взаимодействии, возможно, МАРТ в дальнейшем определит, что такая акция будет классифицирована не как вступление в договорные отношения и реклама за вознаграждение, а как самостоятельное мероприятие, которое регулируется другими нормативными актами или другими частями Закона о рекламе.





Таргетированная реклама

Таргетированная реклама не требует включения в реестр рекламораспространителей, т.е. не нужно ждать, пока там зарегистрируются такие корпорации, как Meta, Mail.ru Group, Pinterestб TikTok и другие.

Реклама бренда в собственных аккаунтах в соцсетях

Реклама бренда в собственных аккаунтах в соцсетях не требует включения в реестр. Здесь все просто: бренду никто не оказывает рекламные услуги, отсутствует рекламный сбор, но маленький нюанс все-таки есть. Зачастую компании рекламируются через личные страницы своих сотрудников. Формально это взаимоотношения с физическим лицом, которое как бы оказывает услугу, помимо труда. Работать в качестве менеджера — трудовая функция, а реклама — это гражданско-правовые взаимоотношения. Для того, чтобы избежать включения в реестр рекламораспространителей, можно поступить так: издать официальный приказ, с которым должны ознакомиться сотрудники. В нем указать, что компания вправе просить распространять рекламную информацию через личный аккаунт, а сотрудники в рамках своих служебных полномочий обязаны при просьбе нанимателя это сделать. В этом же документе указать небольшую сумму премии для сотрудников. Вопрос включения в реестр рекламораспространителей в таком случае автоматически снимается.





Как зарегистрироваться в реестре?

Скачать форму заявления на сайте МАРТа, заполнить ее, распечатать, подписать и отправить письмом по почте в МАРТ, либо самостоятельно отнести. Через 5 дней можно открыть реестр рекламораспространителей, и посмотреть, появились ли вы там. Если появились — все хорошо, если не появились, вам придет ответ с отказом с указанием причин, почему этого не произошло.