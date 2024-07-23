Ограниченная партия кроссоверов Haima 8S по специальной цене 89 990 BYN уже в Минске!

Источник материала: ProBusiness





В Автоцентр «ПарадАвто » на Стебенёва 20В приехала ограниченная партия кроссоверов Haima 8S по специальной цене – всего за 89 990 BYN.

Haima 8S – это стильный кроссовер, который сочетает в себе надёжность, отличную управляемость и современное оснащение. Он предлагает идеальный комфорт для путешествий и ежедневного использования. Каждый километр за рулём Haima 8S – особенный.

Кроссовер оснащается 1.6-литровым турбомотором с цепным приводом ГРМ на 182 л.с. и крутящим моментом 280 Н·м в сочетании с классическим гидротрансформаторным 6-ступенчатым автоматом. Благодаря этому Haima 8S имеет впечатляющую динамику, которая является одной из лучших в классе – кроссовер разгоняется до 100 км/ч всего за 7.8 секунд. Расход топлива у Haima 8S составляет 7.2 л. на 100 километров пути.





Более того, в пользу кроссовера 8S говорит и его богатое оснащение. Многочисленные полезные опции сделают поездки на Haima 8S максимально безопасными:

интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (IACC),

система кругового обзора 360°,

парктроники,

система удержания в полосе и предупреждения о сходе из нее (LKA, LDW),

система контроля слепых зон (BSD),

система помощи на подъеме и спуске (HHC, HDC),

система предупреждения о лобовом столкновении (FCW),

системы автономного экстренного торможения (AEB).





Haima 8S отличает комфортный салон с отличной эргономикой, отделанный качественными материалами. В интерьере можно наблюдать 10.25-дюймовый центральный экран мультимедиа, которая отличается интуитивно понятной навигацией и быстрым откликом, большую панорамную крышу, а еще обилие физических кнопок для управления функциями автомобиля – востребованную особенность в эпоху больших планшетов.

Также кроссовер Haima 8S оснащен бесконтактным открыванием и закрытием багажника – движением ноги.





Дорожный просвет у кроссовера Haima 8S составляет впечатляющие 203 мм. Это значит, что владельцы этого автомобиля могут позволить себе уверенное управление как в городе, так и во время поездок на природу.