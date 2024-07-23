Лукашенко призвал использовать членство в ШОС для развития экспорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открывать новые рынки, но и о старых не забывать потребовал Александр Лукашенко от промышленников. Президент провел совещание по развитию отрасли. Речь шла об итогах работы и перспективах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

6,5 миллиарда долларов – это прошлогодняя экспортная выручка белорусской промышленности. И новый рекорд, повод для гордости, но не причина расслабляться, предупредил президент. Конкуренция на привычных для страны рынках растет.

«Мы все умеем делать, но главное – продать. Спрос на нашу продукцию есть. Государства, которые готовы покупать нашу продукцию, также имеются. Наши основные два партнера – Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш «якорь», – напомнил глава государства.

Беларусь получила возможность «пришвартоваться» и у более далеких берегов. Договоренности достигнуты с африканскими государствами. Отечественные товары хорошо знают в Азии и на Ближнем Востоке. Есть интерес и у партнеров из Латинской Америки. Новые возможности открывает членство страны в ШОС .

«Надо широко развивать эти направления. ШОС – это, прежде всего, экономика. Там, на этой площадке, основные наши партнеры. Я могу встретиться, переговорить с любым, о чем-то договориться. Это окно, дополнительное окно в эти страны», – отметил Лукашенко.

Белорусская промышленность определила схему работы. Треть товаров для внутреннего рынка, такие же части для российского и остальных стран. Все запланированные показатели по экспорту и темпам производства выполнены, отчитались на предприятиях.

«У нас на сегодняшний день все есть для того, чтобы завершить год с темпами роста не менее 105 %. Те задачи, которые стояли по качеству, мы сегодня плотно решаем», –доложил гендиректор холдинга по производству сельскохозяйственной техники Олег Корсак.

«На сегодняшний день мы имеем в проработке контракты по Российской Федерации, по грузовой технике. Имеем предложения по пассажирской технике. Имеем активную работу по дальней дуге», – рассказал гендиректор автомобильного завода Валерий Иванкович.

Но просто продавать недостаточно, уверен белорусский лидер. Чтобы закрепиться на любом рынке, нужны свои сервисные центры.

«Завтра трактор вышел из строя, куда им обратиться? Обучение и сервисные центры, а потом локализация, создание собственных производств – это уникальная возможность прийти в дальние регионы всерьез и надолго. Тем более, у них есть что предложить белорусам», – уверен президент.

Белорусы же предложат партнерам новую технику, заявили в Минпроме. За два года уже разработали 900 товаров. До 2030-го появится больше двух тысяч единиц. Акцент на высокие технологии: микроэлектронику, приборостроение, электротранспорт. И главное – компоненты для всей продукции.

«В науку в ближайшие годы планируем инвестировать сумму более полутора миллиардов рублей. Таким образом мы получим совершенно новые товары, которые будут востребованы в первую очередь на экспортных рынках сбыта», – сообщил министр промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов.

Среди ожидаемых новинок этого года – карьерные самосвалы на газе и электротяге, электромобиль-мусоровоз, оптика для микроэлектроники и компоненты для космической отрасли.

Совместные с Россией проекты по импортозамещению – в высокой стадии реализации, заявили в Минпроме. И уже анонсировали новые.