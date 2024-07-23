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Лукашенко призвал использовать членство в ШОС для развития экспорта
23.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Открывать новые рынки, но и о старых не забывать потребовал Александр Лукашенко от промышленников. Президент провел совещание по развитию отрасли. Речь шла об итогах работы и перспективах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
6,5 миллиарда долларов – это прошлогодняя экспортная выручка белорусской промышленности. И новый рекорд, повод для гордости, но не причина расслабляться, предупредил президент. Конкуренция на привычных для страны рынках растет.
Беларусь получила возможность «пришвартоваться» и у более далеких берегов. Договоренности достигнуты с африканскими государствами. Отечественные товары хорошо знают в Азии и на Ближнем Востоке. Есть интерес и у партнеров из Латинской Америки. Новые возможности открывает
Белорусская промышленность определила схему работы. Треть товаров для внутреннего рынка, такие же части для российского и остальных стран. Все запланированные показатели по экспорту и темпам производства выполнены, отчитались на предприятиях.
Но просто продавать недостаточно, уверен белорусский лидер. Чтобы закрепиться на любом рынке, нужны свои сервисные центры.
Белорусы же предложат партнерам новую технику, заявили в Минпроме. За два года уже разработали 900 товаров. До 2030-го появится больше двух тысяч единиц. Акцент на высокие технологии: микроэлектронику, приборостроение, электротранспорт. И главное – компоненты для всей продукции.
Среди ожидаемых новинок этого года – карьерные самосвалы на газе и электротяге, электромобиль-мусоровоз, оптика для микроэлектроники и компоненты для космической отрасли.
Совместные с Россией проекты по импортозамещению – в высокой стадии реализации, заявили в Минпроме. И уже анонсировали новые.
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Белорусские предприятия делают упор на микроэлектронику, приборостроение, электротранспорт.
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