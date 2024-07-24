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Взаимовыгодное сотрудничество: Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым
24.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил наращивать
Лукашенко добавил, что в помощь дальневосточным аграриям будут белорусские сельхозмашины, включая тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, оборудование для животноводческих комплексов. Также Беларусь готова увеличить поставки в Амурскую область продовольствия.
Обсудили перспективы сотрудничества и в строительной отрасли. Губернатор Амурской области не исключил участие белорусских специалистов в возведении объектов на космодроме Восточный.
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Взаимовыгодное сотрудничество: Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым
Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона Василием Орловым.
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