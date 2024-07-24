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Взаимовыгодное сотрудничество: Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым

24.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взаимовыгодное сотрудничество: Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко предложил наращивать сотрудничество Беларуси и Амурской области в агропромышленной сфере. Президент провел переговоры с губернатором российского региона Василием Орловым, передает телеканал «МИР 24».

«Белорусские ученые-аграрии заинтересованы участвовать в проектах по модернизации материально-технической технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, перерабатывающей промышленности. Компетенции у Беларуси серьезные в этой области. Природный потенциал области позволяет значительно диверсифицировать номенклатуру выращиваемой сельхозпродукции. И в этом мы готовы вас поддержать», – отметил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что в помощь дальневосточным аграриям будут белорусские сельхозмашины, включая тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, оборудование для животноводческих комплексов. Также Беларусь готова увеличить поставки в Амурскую область продовольствия.

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«При этом возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания и организации прямых поставок наших продуктов питания в регион для нужд учреждений социальной сферы, а также розничной торговли. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества по самому широкому спектру товаров и услуг. Ваши пожелания будут непременно восприняты как сигнал к действию», – подчеркнул президент Беларуси.

Обсудили перспективы сотрудничества и в строительной отрасли. Губернатор Амурской области не исключил участие белорусских специалистов в возведении объектов на космодроме Восточный.



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Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона Василием Орловым.
 
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