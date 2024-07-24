Взаимовыгодное сотрудничество: Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил наращивать сотрудничество Беларуси и Амурской области в агропромышленной сфере. Президент провел переговоры с губернатором российского региона Василием Орловым, передает телеканал «МИР 24».

«Белорусские ученые-аграрии заинтересованы участвовать в проектах по модернизации материально-технической технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, перерабатывающей промышленности. Компетенции у Беларуси серьезные в этой области. Природный потенциал области позволяет значительно диверсифицировать номенклатуру выращиваемой сельхозпродукции. И в этом мы готовы вас поддержать», – отметил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что в помощь дальневосточным аграриям будут белорусские сельхозмашины, включая тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, оборудование для животноводческих комплексов. Также Беларусь готова увеличить поставки в Амурскую область продовольствия.