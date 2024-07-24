Варианты для отпуска белорусов в 2024 году

Источник материала: ProBusiness

Очереди в визовые центры, новости о контроле на границе за рейсовыми автобусами, запрет проезда автомобилей на белорусских номерах на территорию Евросюза — новости, не добавляющие оптимизма, особенно для тех, кто планировал свой отпуск. Но есть ли другие возможности для отдыха за границей? Какие необычные направления для отпуска можно выбрать уже сейчас? Об этом рассказал председатель правления РАТА (Республиканская ассоциация туристических агентств) и директор туристической компании Sakub Сергей Букас.

Сергей Букас

Председатель правления РАТА и директор туристической компании Sakub

«Белорусы все чаще стали выбирать экзотику — Кубу, Шри-Ланку, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы, Малайзию»

— Как текущие санкции и ограничения на пересечение границ, полетов повлияли на туристическую отрасль в целом и на вашу организацию в частности?

— После закрытия полетов над Европой сократилось количество продаж туров в европейские страны. Немногие туристы готовы стоять на границе сутки, чтобы иметь возможность вылететь из Варшавы или Вильнюса. Кроме того, есть сложности с получением шенгенской визы. Очереди расписаны на месяцы. Планировать отдых, скажем, в Греции или Испании стало труднее. И люди, конечно же, ищут альтернативы.



Фото из личного архива

Но было бы неправильным не отметить, что в последние годы в Беларуси все же постепенно восстанавливаются международные туристические потоки. Это касается как въезда, так и выезда. При этом по статистике прошлого года иностранных гостей Беларуси было меньше, чем количество наших граждан, выехавших за границу. Так, в 2023 г. численность организованных выездных туристов составила 501,2 тыс. человек. Для сравнения: в 2022 г. — 348,6 тыс. туристов, а в доковидном 2019-м г. — 982,9 тыс.

— Какие новые направления для туристов стали предлагать туроператоры в таких условиях?

— Если говорить о пляжном отдыхе, то это популярные Турция и Египет, Эмираты. Вылеты из Минска делают эти направления достаточно удобными для любителей пляжного отдыха. Кроме того, из столицы Беларуси теперь можно прямым рейсом попасть в Дели. У нас есть довольно большой список предложений с прямыми рейсами из Москвы. После перерыва, связанного с ковидом, некоторое время назад возобновились туры на Бали, в Таиланд. Также предлагаем комбинированные туры в Китай — отдых на острове Хайнань+экскурсии (в ближайшее время ждем открытия прямых рейсов из Минска). А еще можно отправиться на Кубу, Шри-Ланку, остров Маврикий, Гоа, открыть для себя Венесуэлу, понежиться на Мальдивах.



Фото из личного архива

— Как изменились предпочтения туристов в связи с текущими ограничениями? Какие направления стали более популярными?

— Туристы интересуются такими новыми направлениями, как Катар. Привлекает их и новый курорт Египта на Средиземном море — Эль-Аламейн. Огромным плюсом выбора этого варианта отдыха является прямой перелет из Минска. А еще белорусы все чаще стали выбирать экзотику — Кубу, Шри-Ланку, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы, Малайзию. Но при этом довольно часто встречаются запросы на Грузию, Россию, Азербайджан, Армению.



Фото из личного архива

«На данный момент в Беларуси развивается тринадцать видов туризма»

— Какие меры предпринимает рынок для адаптации бизнеса к новым условиям?

— Необходимо держать руку на пульсе 24/7, моментально реагировать на новые направления, мониторить и анализировать стоимость услуг перевозчиков, отельеров и других участников туристического рынка. Необходимо выбирать для сотрудничества проверенных, с отличной репутацией партнеров. Предлагаемый продукт должен быть достаточно высокого качества, чтобы выдерживать конкуренцию. Кроме того, нужно много внимания уделять грамотному маркетингу.

— Как вы оцениваете перспективы внутреннего туризма в ближайшие годы?

— Люди стали больше ездить по стране. Для некоторых стало открытием, что в Беларуси огромное количество интересных мест с богатейшей историей, восхитительной природой. Внутреннему туризму уделяется серьезное внимание: улучшается инфраструктура объектов, повышается уровень сервиса. По всей стране идет реставрация историко-культурных памятников.



Источник: jewish-tour.com

На данный момент в Беларуси развивается тринадцать видов туризма: агроусадебный, экологический, охотничий, историко-культурный, активный, деловой, образовательный, гастрономический, медицинский, лечебно-оздоровительный, промышленный, событийный, религиозный — каждый из них находит своего потребителя и пользуется спросом. Так что перспективы достаточно оптимистичные. Кроме того, въездной (и не только) туризм является катализатором развития многих сопутствующих видов деятельности, а это априори должно благотворно отражаться на экономике страны. Для эффективной работы и отличных результатов необходимо объединить усилия государственных органов, частного сектора и общества в целом.

«Для привлечения клиентов SEO-инструменты продолжают оставаться в фаворе»

— Какие инновации и технологии внедряются для улучшения сервиса и привлечения клиентов?

— Это и участие в так называемом «трэвел-трафике» (участие в партнерских продуктах, рекламируемых в интернете — прим.), и привлечение клиентов с помощью органических поисков, социальных сетей, контекстной и интернет-рекламы, смарт-баннеров и настройки динамического ремаркетинга. Да и в целом SEO-инструменты продолжают оставаться в фаворе. По-прежнему важными составляющими являются доступность подробной и понятной информации о продукте, возможность онлайн-подбора/бронирования, удобные варианты оплаты.

— Как новые направления вроде Венесуэлы влияют на экономику турбизнеса?

— Любое новое направление, которое выглядит привлекательным для потребителя, будет рождать спрос и увеличивать количество продаж. Увеличение доходов позволяет развиваться и расти как в частности небольшой компании, так и турбизнесу в целом. Качественный, с высокими продажами продукт — это укрепление экономического потенциала, его развитие.



Источник: trofei.by

— Какие советы вы могли бы дать руководителям туристических организаций?

— Необходимо показывать персоналу, как работать с клиентами, их пожеланиями, «болями», возражениями. обучать менеджеров и постоянно учиться самим. В обязательном порядке учитывать тенденции развития международного и внутреннего туризма, внедрять новые технологии в свой бизнес, активно участвовать в жизни профессионального комьюнити.