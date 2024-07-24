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Челночный бег, подтягивания, наклоны: как поступить на спортивный факультет в Беларуси?

24.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Челночный бег, подтягивания, наклоны: как поступить на спортивный факультет в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вступительная кампания в вузы Беларуси в разгаре. Сейчас для абитуриентов заочной формы обучения период сдачи внутренних экзаменов. Одна из популярных специальностей – «Физкультура и спорт». Как проверяют скорость, ловкость и силу, увидела корреспондент телеканала «МИР 24». Ангелина Казарцева.

Приемная кампания для этих абитуриентов проходит не в аудитории, а в спортивном зале. Сначала разминка, и на стартовую точку. Челночный бег, подтягивания, наклоны и прыжки в длину – эти нормативы знакомы каждому школьнику, но для хорошей оценки требования у комиссии совсем не детские. Алексею Будревичу к ударным нагрузкам не привыкать. На службе в Министерстве обороны каждый день как экзамен.

«Мы занимаемся в армии постоянно, поэтому не готовился. Надо себе всегда говорить: «Да, я могу», и тогда получится. Если прийти сюда, как говорится, в плохом настроении, и говорить: «Я не могу, я это не сделаю» – это и не получится», – уточнил абитуриент Алексей Будревич.

В рядах поступающих немало действующих тренеров. Теперь по закону для работы они должны получить соответствующий документ в вузе. Евгений Гучек в персональных тренировках больше восьми лет. Имеет КМС по бодибилдингу, но поступление далось не так легко.

«Нормативы очень высокие, если человек тучный, достаточно крупный, ему очень тяжело сдавать эти нормативы. Питание соблюдал, кардио делал, подтягивался, нарабатывал какие-то техники – миофасциальный релиз, чтобы растягивать фасции», – поделился абитуриент Евгений Гучек.

Среди критериев – скорость, техника, желание учиться. Ведь дальше требования к нормативам будут только расти. Всего на заочную форму педуниверситет наберет 35 абитуриентов. Есть и те, кто поступил «автоматом».

«Спортсмены высокого класса – это мастера спорта и мастера спорта международного класса. Данная категория не сдает экзамен по физической культуре, потому что оценивается он как 100 баллов» – сообщила заведующая кафедрой физического воспитания и спорта Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Елена Знатнова.

Вступительная кампания в вузы продолжается по всей стране. Внутренние экзамены сдают не только спортсмены, но и абитуриенты других специальностей. У каждой свой экзамен. У журналистов, например, – сочинения, у спасателей – тесты, у музыкантов – творческое выступление.



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Внутренние экзамены сдают не только спортсмены, но и абитуриенты других специальностей.
 
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