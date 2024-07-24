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Челночный бег, подтягивания, наклоны: как поступить на спортивный факультет в Беларуси?
24.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вступительная кампания в вузы Беларуси в разгаре. Сейчас для абитуриентов заочной формы обучения период сдачи внутренних экзаменов. Одна из популярных специальностей – «Физкультура и спорт». Как проверяют скорость, ловкость и силу, увидела корреспондент телеканала «МИР 24». Ангелина Казарцева.
Приемная кампания для этих абитуриентов проходит не в аудитории, а в спортивном зале. Сначала разминка, и на стартовую точку. Челночный бег, подтягивания, наклоны и прыжки в длину – эти нормативы знакомы каждому школьнику, но для хорошей оценки требования у комиссии совсем не детские. Алексею Будревичу к ударным нагрузкам не привыкать. На службе в Министерстве обороны каждый день как экзамен.
В рядах поступающих немало действующих тренеров. Теперь по закону для работы они должны получить соответствующий документ в вузе. Евгений Гучек в персональных тренировках больше восьми лет. Имеет КМС по бодибилдингу, но поступление далось не так легко.
Среди критериев – скорость, техника, желание учиться. Ведь дальше требования к нормативам будут только расти. Всего на заочную форму педуниверситет наберет 35 абитуриентов. Есть и те, кто поступил «автоматом».
Вступительная кампания в вузы продолжается по всей стране. Внутренние экзамены сдают не только спортсмены, но и абитуриенты других специальностей. У каждой свой экзамен. У журналистов, например, – сочинения, у спасателей – тесты, у музыкантов – творческое выступление.
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Внутренние экзамены сдают не только спортсмены, но и абитуриенты других специальностей.
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