Особенности выбора и изготовления памятников на кладбище

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На могиле ушедшего из жизни человека принято устанавливать надгробие или памятник. Это делают примерно через полгода после захоронения, за это время земля окончательно оседает. Но заказывать изготовление памятников рекомендуется делать заранее. Процесс может быть длительным, особенно если надгробие создаётся по индивидуальному заказу.

Выбор надгробия

Самый распространённый памятник на могилу - из гранита. Обычно он изготавливается из цельной глыбы. Её цвет зависит от региона добычи камня. Гранит может быть чёрным, красным или серым. Конфигурация зёрен в камне тоже может быть разной. Лучше, если их параметры будут минимальными. Гранит отличается повышенной прочностью и долговечностью.

Литьевой мрамор тоже пользуется популярностью в ритуальной сфере. Он производится путём соединения дроблёного камня с различными полимерами. Такие надгробия менее прочные, но зато в них можно предусмотреть самые мелкие детали. Поэтому из литьевого мрамора часто делают статуи, изображающие умершего человека, ангела или скорбящую фигуру.

Мраморная крошка часто вообще бывает всего лишь имитацией мрамора. Памятники из этого материала непрочны и недолговечны, но зато стоимость их невысокая. Поэтому устанавливают их либо при отсутствии больших средств, либо в качестве временных сооружений.

Изготовление

В компаниях , которые занимаются производством и установкой надгробий, предлагаются образцы различных категорий стоимости:

· изготовление памятников для кладбища в бюджетном исполнении занимает немного времени с использованием недорогого материала;

изготовление памятников для кладбища в бюджетном исполнении занимает немного времени с использованием недорогого материала; · самые распространённые памятники – стандартные;

самые распространённые памятники – стандартные; · эксклюзивные изделия выполняются по индивидуальным заказам, они самые дорогие.

Обычно стандартные и бюджетные памятники изготавливаются из уже имеющихся заготовок. На них наносится гравировка. Как правило, на памятнике помещается фотография умершего, даты рождения и смерти и эпитафия. Допускаются дополнительные изображения и рисунки.

Эксклюзивные памятники могут быть изготовлены по индивидуальным эскизам и чертежам клиента. До окончательного внешнего вида их дорабатывает дизайнер. Понятно, что времени на создание такого памятника уходит больше.

При этом обычно утверждается и весь внешний вид места захоронения. Устанавливаются дополнительные изделия в виде стола, лавочки и окружающих статуй. Для того, чтобы могила всегда выглядела ухоженной, рекомендуется уложить специальный настил из крошки, плитки или искусственной травы.

Источник: https://pamyatnik.by/