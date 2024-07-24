Как не уничтожить бизнес при разводе

Источник материала: ProBusiness

Новости о Wildberries не стихают. Маркетплейс сменит основное юрлицо, которое является стороной договора оферты. Вместо ООО «Вайлдберриз» будет указано ООО «РВБ». Уведомление об этом получили селлеры в своих личных кабинетах. ООО «РВБ» станет правопреемником ООО «Вайлдберриз» и примет все обязательства перед продавцами и партнерами. Гендиректором ООО «РВБ» является исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Об объединении с Wildberries компания объявила еще 18 июня.

Супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав утверждает, что это не бизнес-партнерство, а рейдерский захват. Семейный бизнес превратился в поле битвы между супругами. Татьяна опровергает мужа и говорит, что сделка по слиянию с рекламной группой Russ одобрена, речи о незаконных действиях в отношении ее компании не идет. «Про бизнес» связался с юристом Александром Степановским из компании «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» для того, чтобы узнать, как можно обезопасить себя и бизнес в случае развода и споров по поводу управления в компании.

Александр Степановский

Партнёр ООО "Степановский, Папакуль и партнёры. юридические услуги"

Из открытых источников можно с более или менее определенной ясностью установить следующее:

Компания WB была основана во время, когда Татьяна Бакальчук находилась в браке, т.е. доли/акции компании являются совместно нажитым имуществом четы Бакальчуков. У супруга имеется 1% долей или акций, остальные — предполагается, что у супруги. Между супругами имеется семейный конфликт. При этом не понятно, запущена ли законная процедура расторжения брака. Также не понятно, имеется ли у супругов брачный договор. Очевидно, что между супругами нет единодушия на предмет дальнейшего развития компании. И мы не знаем, какое соотношение голосов предусмотрено учредительными документами WB у участников/акционеров.

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от наличия или отсутствия брачного договора и процедуры расторжения брака и раздела совместно нажитого имущества. Если брачного договора нет, — у супруга есть вероятность получения 50% долей или акций компании при разделе совместно нажитого имущества, поскольку совместно нажитое имущество супругов делится в пропорции 50%50% ((1%+99%)/2), что также неминуемо приведет к корпоративному конфликту. Если брачный договор есть, и в нем урегулированы вопросы собственности на доли/акции компании, тогда ситуация более прогнозируема, но с учетом уже заявленных интересов разных сторон, останется сложной до ее окончательного разрешения.

Что же стоило сделать, дабы избежать подобных ситуаций?

Заключить брачный договор, в котором нужно четко определить судьбу долей/акций компаний, которыми вы владеете. Наличие у вас подобного брачного договора является также и отличной защитой ваших партнеров по бизнесу. Уверен, что ваши партнеры будут не в восторге видеть вашего супруга или супругу в качестве партнера, если ваш брак будет расторгнут. Здорово, если после заключения брачного договора, супруги напишут завещания, в котором определят судьбу принадлежащего им имущества, включая бизнес. Очень советую рассматривать и брачный договор, и завещание не как «плохие знаки», а как инструменты, которые проясняют и защищают интересы как супругов (которые вдруг могут оказаться не супругами), но и других лиц — детей, партнеров по бизнесу и т.д. Для семейных компаний, а WB — семейная компания, стоит четко разделить процедуры управления семейными отношениями и управления бизнесом. Мой опыт работы с семейными компаниями показывает, что такие компании практически всегда переносят семейную модель отношений на бизнес. И бизнес очень страдает от этого. Именно поэтому очень рекомендую собственникам-членам семьи заключать партнерское соглашение, в котором стоит обсудить деловые отношения в семейной компании. В итоге должен получится такой «бизнес-брачный договор». В частности, не лишним будет определиться, — кто главный в семье, а кто — в бизнесе. Разделение семьи и бизнеса также всегда положительно сказывается на отношениях супругов. После стоит тщательно проработать с юристами учредительные документы компании, чтобы закрепить те договоренности, которые достигнуты в партнерском соглашении. По результатам исследования PwC за 2010−2011 гг. установлено, что споры о будущем компании стоят на первом месте среди владельцев семейных компаний (44% споров). Это значит, что собственникам нужны процедуры обсуждения стратегии и будущего компании. А закрепить подобные процедуры можно в специальной политике или же в том же партнерском соглашении.

Когда рушатся супружеские отношения, рушатся и деловые отношения в семейных компаниях. Поэтому любите и уважайте друг друга, не бойтесь открыто обсуждать сложные вопросы, заключайте брачные и партнерские соглашения — это признак взрослых отношений, и будьте счастливы.